HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil POBSI Pool Circuit 2023 Seri V: Wakil Tuan Rumah Berguguran, 2 Pemain Nasional ke Perempatfinal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |21:05 WIB
Hasil POBSI Pool Circuit 2023 Seri V: Wakil Tuan Rumah Berguguran, 2 Pemain Nasional ke Perempatfinal
POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan (Foto: MPI/Mukmin Azis)
A
A
A

BALIKPAPAN - Babak 16 besar POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan telah selesai digelar di RAnD Pool & Lounge, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (3/10/2023). Hasilnya, wakil tuan rumah banyak yang berguguran, sedangkan dua pemain nasional Andri dan Ismail Kadir melenggang ke perempatfinal.

Andri yang mewakili Kepulauan Riau berhasil mengalahkan wakil tuan rumah, Stanley. Dia tampil gemilang untuk meraih kemenangan dengan skor 9-4.

POBSI Pool Circuit

Sementara Ismail Kadir yang berasal dari Sulawesi Selatan juga membungkam utusan tuan rumah lainnya yakni Dani. Meski awalnya berjalan ketat, dia sukses mengunci hasil positif dengan skor 9-5.

Dari delapan wakil Kaltim yang tampil di 16 besar, hanya tersisa dua saja yang berhasil lolos ke perempat final. Mereka adalah Roy Ezar dan Herry G.

Roy Ezar lolos setelah memenangkan laga perang saudara kontra utusan Kaltim lainnya, Median, dengan skor 9-7. Sementara Herry G menggulung Irwanto dari Sulawesi Tenggara dengan skor 9-5.

Sementara itu, Roy dari Sulawesi Tengah sukses mempermalukan Allen yang juga merupakan wakil tuan rumah dengan skor 9-5. Kemudian, Amelia dari Jawa Timur mengatasi perlawanan sengit Johan Dewa dari Kalimantan Selatan dengan skor 9-7.

