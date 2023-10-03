Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Kim Min Ji, Atlet Cantik Korea Selatan yang Viral di Asian Games 2023

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |20:33 WIB
Kisah Kim Min Ji, Atlet Cantik Korea Selatan yang Viral di Asian Games 2023
Kim Min Ji curi perhatian. (Foto: Instagram/@arb0r_day)
A
A
A

KISAH Kim Min Ji, atlet cantik asal Korea Selatan yang viral di Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ajang perlombaan paling bergengsi di benua Asia tersebut masih terus berlangsung.

Di tengah kemeriahan Asian Games 2023 di Hangzhou, China, Kim Min Ji tiba-tiba menjadi perbincangan, meski tidak turut berlaga pada ajang tersebut. Diketahui, Kim Min Ji menuai sorotan media karena ia memiliki paras yang cantik bak seorang idol.

Kim Min Ji

Lantas, sebenarnya siapa Kim Min Ji atlet cantik Korea Selatan yang viral di Asian Games 2023?

Dilansir dari Allkpop, Selasa (3/10/2023), Kim Min Ji merupakan seorang atlet lari yang lahir pada 1996. Ia telah mendapat perhatian lebih berkat penampilan atletiknya yang luar biasa. Pasalnya, sejak usia muda, Kim Min Ji sering menempati posisi pertama di berbagai kompetisi.

Selain bakatnya di dunia atletik, Kim Min Ji juga menuai sorotan karena visualnya yang mirip Karina ‘Aespa’. Bintang acara SBS Kick A Goal ini bahkan mendapatkan julukan ‘Track Karina’ dan telah mendapat banyak cinta dari para penggemarnya yang kebanyakan adalah pria.

Selain mirip dengan Karina, Kim Min Ji juga disebut-sebut mirip dengan penyanyi senior BoA dan aktris drama The Glory, Lim Ji Yeon. Kendati demikian, sebagian penggemar lebih sering menjulukinya “Track Karina” sejak Juli 2022.

Halaman:
1 2

