Breaking News: Indonesia Raih Emas Ke-6 di Asian Games 2023 Lewat Desak Made Rita Kusuma Dewi dari Panjat Tebing!

INDONESIA raih medali emas keenam di Asian Games 2023. Kepastian itu didapat lewat penampilan Desak Made Rita Kusuma Dewi dari cabang olahraga (cabor) panjat tebing.

Desak Made Rita Kusuma Dewi tampil apik di Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre, Hangzhou, China, pada Selasa (3/10/2023) malam WIB. Medali emas tersebut diraih di nomor speed putri.

Desak Made menjadi yang terbaik setelah membukukan waktu di angka 6,364 detik. Hasil tersebut membuatnya mengalahkan wakil China, Deng Lijuan, di partai final.

Deng Lijuan hanya berada di angka 6,435 detik. Dengan begitu, dia harus puas hanya meraih pulang medali perak.