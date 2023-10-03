Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Selasa 3 Oktober Pukul 15.00 WIB: Indonesia Masih di Atas Malaysia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |15:32 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Selasa 3 Oktober Pukul 15.00 WIB: Indonesia Masih di Atas Malaysia
Cabor dayung menyumbang medali perunggu di hari pertama Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Selasa (3/10/2023). Hingga pukul 15.00 WIB, koleksi medali kontingen Indonesia masih belum bertambah.

Wakil Merah-Putih belum beranjak dari peringkat ke-13 di klasemen sementara Asian Games 2023 dengan koleksi 18 medali. Sebanyak empat medali emas, tiga perak dan 11 perunggu berhasil dikumpulkan atlet Indonesia di Asian Games 2023.

Meski sempat turun beberapa posisi, Indonesia masih lebih baik dari negara ASEAN lain salah satunya Malaysia. Negeri Jiran -julukan Malaysia- berada di urutan ke-15 dengan raihan 21 medali.

Malaysia memang unggul dari Indonesia secara total jumlah dengan 21 medali (3 emas, 4 perak dan 14 perunggu). Namun, kontingen Indonesia berhak berada di posisi atas karena lebih banyak mengoleksi medali emas.

Sekadar diketahui, medali emas terakhir diraih kontingen Indonesia dari cabang olahraga (cabor) BMX atas nama Amellya Nur Sifa. Turun di kategori putri, , Amellya Nur Sifa berhasil finis terdepan di nomor ini sekaligus menyumbang medali emas keempat untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement