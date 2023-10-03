Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Selasa 3 Oktober Pukul 15.00 WIB: Indonesia Masih di Atas Malaysia

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Selasa (3/10/2023). Hingga pukul 15.00 WIB, koleksi medali kontingen Indonesia masih belum bertambah.

Wakil Merah-Putih belum beranjak dari peringkat ke-13 di klasemen sementara Asian Games 2023 dengan koleksi 18 medali. Sebanyak empat medali emas, tiga perak dan 11 perunggu berhasil dikumpulkan atlet Indonesia di Asian Games 2023.

Meski sempat turun beberapa posisi, Indonesia masih lebih baik dari negara ASEAN lain salah satunya Malaysia. Negeri Jiran -julukan Malaysia- berada di urutan ke-15 dengan raihan 21 medali.

Malaysia memang unggul dari Indonesia secara total jumlah dengan 21 medali (3 emas, 4 perak dan 14 perunggu). Namun, kontingen Indonesia berhak berada di posisi atas karena lebih banyak mengoleksi medali emas.

Sekadar diketahui, medali emas terakhir diraih kontingen Indonesia dari cabang olahraga (cabor) BMX atas nama Amellya Nur Sifa. Turun di kategori putri, , Amellya Nur Sifa berhasil finis terdepan di nomor ini sekaligus menyumbang medali emas keempat untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2023.