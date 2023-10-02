Hasil Atletik Asian Games 2023: Tempati Posisi 6, Maria Natalia Londa Gagal Sumbang Medali untuk Indonesia

HANGZHOU – Atlet Indonesia, Maria Natalia Londa, gagal menyumbang medali untuk Indonesia di Asian Games 2023 dari cabang olahraga (cabor) atletik nomor lompat jauh. Pasalnya, dia hanya mampu menempati peringkat keenam di putaran final.

Tampil di Hangzhou Olympic Sports Centre Stadium, Hangzhou, China, pada Selasa (2/10/2023) petang WIB, Maria yang turun di nomor lompat jauh putri, mencatatkan lompatan terjauhnya di angka 6,25 meter. Hasil terbaiknya itu dicapai pada percobaan kelima.

Sebelumnya, pada percobaan pertama, Maria membukukan lompatan sejauh 5,98 meter. Tetapi kemudian, dia gagal pada dua percobaan berikutnya.

Lalu, atlet berusia 32 tahun itu justru meraih hasil yang lebih buruk pada percobaan keempatnya yakni di angka 5,94 meter. Kemudian, dia mampu memperbaikinya pada percobaan kelima. Tetapi, dia gagal melompat lebih jauh lagi pada percobaan terakhirnya yang berada di angka 6,08 meter.