Rekap Pertandingan Anthony Ginting di Asian Games 2023

REKAP pertandingan Anthony Ginting di Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Apresiasi pun patut diberikan kepada Anthony Ginting di Asian Games 2023 karena bisa menunjukkan kinerja apik sejauh ini.

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting, diketahui baru saja sukses melaju ke babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis perorangan Asian Games 2023. Sebelumnya, Ginting juga sempat membawa Indonesia unggul 1-0 atas Korea Selatan pada perempatfinal badminton beregu putra Asian Games 2023.

Kala itu, Anthony Ginting mampu mengalahkan tunggal putra pertama Korea Selatan, yakni Jeon Hyeok Jin, di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, Jumat 29 September 2023. Laga dimenangkan dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-17.

Namun malangnya, tim bulu tangkis putra Indonesia harus kalah 1-3 di babak perempatfinal melawan Korea Selatan tersebut. Pasalnya, tiga wakil lain Indonesia gagal menyumbangkan poin. Hal ini tentu mengecewakan pasukan Indonesia sebagai tim yang diunggulkan.

Hebatnya, usai kekalahan tersebut, Anthony Ginting mampu bangkit di partai tunggal putra nomor perorangan. Dia tampil dengan mental yang kuat. Hasilnya, kemenangan meyakinkan di laga pertamanya.

BACA JUGA: Kekalahan di Nomor Beregu Bikin Anthony Ginting Lebih Termotivasi di Nomor Perorangan Asian Games 2023

Dilansir dari berbagai sumber Selasa (3/10/2023), Ginting mampu mendominasi permainan saat meladeni Wang Tzu-wei asal Taiwan, sekaligus menjadi rekor tersendiri baginya. Sebab, Ginting telah memenangi 8 dari 10 pertemuannya dengan Wang, termasuk dalam tujuh pertandingan terakhir.

Anthony Sinisuka Ginting mengalahkan Wang Tzu Wei yang menempati peringkat 25 dunia dalam dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-11. Diketahui, ini merupakan kemenangan ketiga yang diraih Anthony Ginting sepanjang berhadapan dengan Wang Tzu Wei pada tahun ini.

Ginting melakoni pertandingan selama 49 menit sebelum menang telak. Ginting nyaris berkuasa di sepanjang pertandingan. Dia mampu menjaga intensitas dan tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk mengembangkan permainan.