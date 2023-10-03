Kekalahan di Nomor Beregu Bikin Anthony Ginting Lebih Termotivasi di Nomor Perorangan Asian Games 2023

HANGZHOU - Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, termotivasi lebih untuk meraih hasil maksimal di Asian Games 2023. Kekalahan tim beregu putra Indonesia membuat pemain jebolan klub SGS Bandung itu ingin lebih baik di nomo perorangan.

Sebagaimana diketahui, Tim beregu putra Indonesia menelan kekalahan dari Korea Selatan di babak perempatfinal multievent empat tahunan itu. Pasukan Merah-Putih tumbang dengan skor 1-3.

Ginting sejatinya mampu membuka perjalanan dengan kemenangan atas Jeon Hyeok Jin dengan skor 21-15 dan 21-17. Namun, tiga perwakilan Indonesia lainnya menelan kekalahan dalam tiga laga setelahnya.

"Dari pertandingan pertama di beregu kemarin jujur belum bisa terlalu in juga, dari pergerakan dan pukulan tidak senyaman hari ini. Hari ini mungkin karena sudah ada adaptasi dari sana, lebih enak mainnya," ungkap Ginting, Selasa (3/10/2023).

"Semoga dari dua pertandingan ini, ke depan bisa lebih baik lagi," harapnya.

Kekalahan Indonesia yang diderita pada nomor beregu putra tak begitu menjadi pikiran bagi pebulutangkis asal Cimahi itu. Dia kini hanya ingin fokus di nomor perorangan sektor tunggal putra.