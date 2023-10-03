Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Menang Mudah atas Wakil Taiwan, Anthony Ginting Lanjut ke 16 Besar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |09:52 WIB
Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Menang Mudah atas Wakil Taiwan, Anthony Ginting Lanjut ke 16 Besar
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan wakil Taiwan, Wang Tzu Wei di babak 32 besar bulu tangkis Asian Games 2023, pada Selasa (3/10/2023) pagi WIB. Bermain di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, Anthony mampu menang mudah atas lawannya sehingga mampu menutup laga dengan dua gim langsung.

Tepatnya Anthony menang dengan skor 21-16 dan 21-11. Dengan kemenangan itu, Anthony pun melaju ke babak 32 besar.

Pada babak 16 besar nanti, Anthony akan berhadapan dengan pemenang dari duel antara Nibal Ahmed (Maladewa) vs Teh Jia Heng (Singapura).

Jalannya Pertandingan

Pada awal pertandingan, Anthony Ginting berhasil unggul 4-1 terlebih dahulu . Akan tetapi, setelah itu Tzu Wei mampu mengejar dan Ginting harus tertinggal 6-7.

Anthony Sinisuka Ginting

Setelah itu, kedua pebulutangkis bergantian merebut poin dan skor terus berimbang hingga 9-9. Namun, Ginting mampu unggul pada interval gim pertama dengan skor 11-9.

Selepas rehat, Ginting melanjutkan penampilan apiknya hingga mampu unggul 16-13. Dia terus unggul hingga skor 18-15 pada akhir gim pertama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement