Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Menang Mudah atas Wakil Taiwan, Anthony Ginting Lanjut ke 16 Besar

HANGZHOU – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan wakil Taiwan, Wang Tzu Wei di babak 32 besar bulu tangkis Asian Games 2023, pada Selasa (3/10/2023) pagi WIB. Bermain di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, Anthony mampu menang mudah atas lawannya sehingga mampu menutup laga dengan dua gim langsung.

Tepatnya Anthony menang dengan skor 21-16 dan 21-11. Dengan kemenangan itu, Anthony pun melaju ke babak 32 besar.

Pada babak 16 besar nanti, Anthony akan berhadapan dengan pemenang dari duel antara Nibal Ahmed (Maladewa) vs Teh Jia Heng (Singapura).

Jalannya Pertandingan

Pada awal pertandingan, Anthony Ginting berhasil unggul 4-1 terlebih dahulu . Akan tetapi, setelah itu Tzu Wei mampu mengejar dan Ginting harus tertinggal 6-7.

Setelah itu, kedua pebulutangkis bergantian merebut poin dan skor terus berimbang hingga 9-9. Namun, Ginting mampu unggul pada interval gim pertama dengan skor 11-9.

Selepas rehat, Ginting melanjutkan penampilan apiknya hingga mampu unggul 16-13. Dia terus unggul hingga skor 18-15 pada akhir gim pertama.