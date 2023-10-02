Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan: 8 Wakil Tuan Rumah Lolos 16 Besar, Bakal Hadapi 2 Pemain Nasional!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |19:19 WIB
Hasil POBSI Pool Circuit 2023 Seri V Balikpapan: 8 Wakil Tuan Rumah Lolos 16 Besar, Bakal Hadapi 2 Pemain Nasional!
POBSI Pool Circuit 2023 seri V Balikpapan sudah mulai bergulir. (Foto: Mukmin Azis/MNC Portal Indonesia)
HASIL POBSI Pool Circuit 2023 seri V Balikpapan akan diulas dalam artikel ini. Ada 8 wakil tuan rumah, Kalimantan Timur, yang lolos ke babak 16 besar.

Ya, gelaran POBSI Pool Circuit 2023 seri V Balikpapan terus berlanjut. Hari ini, laga-laga seru babak penyisihan atau fase grup POBSI Pool Circuit 2023 seri V Balikpapan digelar di RAnD Pool & Lounge, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Ismail Kadir

Hasilnya, tuan rumah berhasil mendominasi dengan meloloskan delapan wakil ke babak 16 besar. Pada hari kedua ini, semua pertandingan di Grup E, F, G, dan H dipertandingkan.

Di Grup E, Johan Dewa (Kalimantan Selatan) dan Amelia (Jawa Timur) lolos setelah mengamankan dua tempat teratas. Kemudian di Grup F, dua tiket ke babak 16 besar diperoleh Arman D’Ale (Kaltim) dan M Beni (Jawa Barat).

Lalu, Kholik (Kalimantan Selatan) dan Irwanto (Sulawesi Tenggara) sukses menduduki dua tempat terbaik di Grup G. Terakhir, Grup H meloloskan Ismail Kadir (Sulawesi Selatan) dan Roy Ezar (Kaltim).

Keberhasilan, Armand dan Roy Ezar lolos ke babak 16 besar menyusul enam wakil tuan rumah lainnya yang sudah lebih dulu melaju di hari pertama kemarin yang memainkan babak penyisihan Grup A, B, C, dan D.

