Penyebab Rehan Naufal/Lisa Ayu Tersingkir Dini di Babak 32 Besar Bulu Tangkis Asian Games 2023

PENYEBAB Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati tersingkir dini di babak 32 besar bulu tangkis Asian Games 2023 terungkap. Mereka mengaku tak bermain lepas dalam keikutsertaan pertamanya di ajang Asian Games ini.

"Tidak ada tegang di Asian Games pertama ini, tapi kami kecewa karena harusnya bisa bermain lebih lepas," ungkap Rehan, Senin (2/10/2023).

"Lawan hari ini tekanannya lebih ada dari kami, pemain putranya juga bermain dengan variasi yang banyak. Menyulitkan bagi kami," tambahnya.

Pada gim kedua, Rehan/Lisa sejatinya sempat beberapa kali unggul dari pasangan Taiwan tersebut. Namun, pada akhirnya, mereka harus bertekuk lutut dengan skor 20-22 dan angkat koper lebih cepat dari China.

"Kami juga lengah setelah unggul itu, mereka bermain dengan bola setengah dan saya terlambat terus untuk mengantisipasinya," kata Rehan.

"Di gim kedua poin akhir, ada kesempatan kami mengambil poin, tapi kami tidak bisa manfaatkan," sahut Lisa.