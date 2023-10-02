Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Menang dengan Skor Afrika, Leo Rolly/Daniel Marthin Melesat Mulus ke 16 Besar!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |13:11 WIB
Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Menang dengan Skor Afrika, Leo Rolly/Daniel Marthin Melesat Mulus ke 16 Besar!
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)




HASIL bulu tangkis Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, sukses mulus melesat ke babak 16 besar usai menang dengan skor Afrika atas wakil Makau, Leong Lok Chong/Vong Kok Weng.

Duel itu tersaji di Bijiang Gymnasium, Hangzhou, China, Senin (2/10/2023). Leo/Daniel yang tampil fantastis menang dua gim langsung di babak 32 besar dengan skor 21-9 dan 21-8.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Jalannya Pertandingan

Leo/Daniel tak membutuhkan waktu lama untuk menuntaskan pertandingan babak pertama Pesta Olahraga se-Asia itu. Mereka hanya bermain selama 21 menit untuk menyudahi perjalanan Leong/Vong.

Pada gim pertama, Leo/Daniel hanya memberikan sembilan poin kepada Leong/Vong. The Babies mencuri gim pertama dengan kemenangan telak 21-9.

Halaman:
1 2

