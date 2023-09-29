Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Jumat 29 September Pukul 21.00 WIB: Indonesia Diam di Tempat, Malaysia Tambah 1 Perak

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |21:06 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Jumat 29 September Pukul 21.00 WIB: Indonesia Diam di Tempat, Malaysia Tambah 1 Perak
Sejahtera Dwi Putra menyumbang medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: Reuters/Dylan Martinez)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 hingga Jumat (29/9/2023) pukul 21.00 WIB akan dibahas di sini. Kontingen Indonesia masih berada di posisi 12, tetapi perolehan medalinya seret.

Indonesia belum bisa menambah raihan medalinya pada hari Jumat (29/9/2023) ini. Para kontingen Merah-Putih mengawali hari ini dengan berada di peringkat ke-12 dan belum bergerak hingga kini.

Medali Asian Games 2022

Para atlet Tanah Air masih memiliki koleksi 16 medali dengan tiga emas, tiga perak, dan 10 perunggu. Namun, Indonesia masih menjadi negara Asia Tenggara dengan raihan terbanyak kedua.

Thailand semakin menjauh setelah mendapatkan satu emas lagi. Mereka kini ada di peringkat kelima dengan koleksi 20 medali, di mana delapan di antaranya adalah emas.

Indonesia berada di posisi ke-12, disusul Singapura. Kontingen Negeri Singa memiliki 10 medali dan dua di antaranya adalah emas.

Malaysia juga memiliki dua emas, namun torehan total mereka adalah 12 medali. Mereka menambah satu perunggu dan satu perak sehingga kini menjadi dua emas, tiga perak, dan tujuh perunggu.

Halaman:
1 2
