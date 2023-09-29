Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Leo Rolly/Daniel Marthin Kalah, Indonesia Disingkirkan Korea Selatan 1-3

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |20:06 WIB
Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Leo Rolly/Daniel Marthin Kalah, Indonesia Disingkirkan Korea Selatan 1-3
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin kalah sehingga Indonesia disingkirkan Korea Selatan (Foto: Twitter/@INABadminton)
HANGZHOU - Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menelan kekalahan dari Kim Won-ho/Na Sung-seung pada pertandingan keempat nomor beregu putra Asian Games 2023 dengan skor 18-21 dan 17-21. Alhasil, Indonesia kalah 1-3 dari Korea Selatan di babak perempatfinal

Beraksi di Binjiang Gymnasium BDM, Hangzhou, China, Jumat (29/9/2023) malam WIB, The Babies langsung mengambil inisiatif menyerang di awal pertandingan. Mereka pun bisa menekan lawan dan memimpin 8-4.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Namun, Kim/Na bisa bangkit dan keluar dari tekanan duet Tim Merah-Putih. Mereka pun berhasil balik menekan dan unggul 11-9 di interval gim pertama.

Usai rehat, Leo/Daniel masih terus tertinggal di angka 16-12. Akan tetapi, perlahan-lahan mereka bisa menemukan sentuhan terbaik mereka lagi hingga bisa memangkas ketertinggalan mereka menjadi 15-16.

Bahkan, akhirnya pasangan rangking 11 dunia itu berhasil berbalik unggul 18 -16. Sayangnya, lagi-lagi Leo/Daniel kembali lengah di poin-poin kritis hingga Kim/Na mendapat lima poin beruntun untuk mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-18.

Pada gim kedua, Leo/Daniel kerepotan meladeni permainan cepat yang dilakukan oleh Kim/Na sehingga tertinggal 3-6. Namun, setelah itu mereka mampu memberikan perlawanan untuk mendekat di angka 8-9. Bahkan, akhirnya juara Indonesia Masters 2023 itu berbalik unggul 11-9 saat interval.

Halaman:
1 2
