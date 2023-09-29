Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Jumat 29 September Pukul 15.00 WIB: Indonesia Stagnan, Malaysia Tambah Perunggu

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 hingga Jumat (29/9/2023) pukul 15.00 WIB akan dibahas di sini. Kontingen Indonesia masih berada di posisi 12, tetapi perolehan medalinya stagnan.

Indonesia belum bisa menambah raihan medalinya pada hari Jumat (29/9/2023) ini. Para kontingen Merah-Putih mengawali hari ini dengan berada di peringkat ke-12 dan belum bergerak hingga kini.

Para atlet Tanah Air masih memiliki koleksi 16 medali dengan tiga emas, tiga perak, dan 10 perunggu. Namun, Indonesia masih menjadi negara Asia Tenggara dengan raihan terbanyak kedua.

Thailand semakin menjauh setelah mendapatkan satu emas lagi. Mereka kini ada di peringkat kelima dengan koleksi 19 medali, di mana tujuh di antaranya adalah emas.

Indonesia berada di posisi ke-12, disusul Singapura. Kontingen Negeri Singa memiliki 10 medali dan dua di antaranya adalah emas.

Malaysia juga memiliki dua emas, namun torehan total mereka adalah 10 medali. Kontingen Negeri Jiran baru menambah satu raihan medali perunggu sehingga total kini ada 10 keping, ditambah dua emas serta dua perak.