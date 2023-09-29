Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Jumat 29 September Pukul 13.30 WIB: Malaysia Pepet Indonesia

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 hingga Jumat (29/9/2023) pukul 13.30 WIB akan dibahas di sini. Indonesia kini berada di peringkat ke-12, hanya berbeda dua tingkat dari negara tetangganya, Malaysia.

Indonesia belum bisa menambah raihan medalinya pada hari Jumat (29/9/2023) ini. Para kontingen Merah-Putih mengawali hari ini dengan berada di peringkat ke-12 dan belum bergerak hingga kini.

Indonesia masih memiliki koleksi 16 medali. Rinciannya adalah tiga emas, tiga perak, dan 10 perunggu. Namun, Indonesia masih menjadi negara Asia Tenggara dengan raihan terbanyak kedua.

Thailand semakin menjauh setelah mendapatkan satu emas lagi. Mereka kini ada di peringkat kelima dengan koleksi 19 medali, dengan tujuh di antaranya adalah emas.

Indonesia kedua dengan berada di posisi ke-12, disusul Singapura yang menempati posisi ke-13. Mereka memiliki 10 medali dan dua di antaranya adalah emas.