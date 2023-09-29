Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Jumat 29 September Pukul 13.30 WIB: Malaysia Pepet Indonesia

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |13:30 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Jumat 29 September Pukul 13.30 WIB: Malaysia Pepet Indonesia
Indonesia masih tertahan di posisi ke-12 perolehan medali sementara Asian Games 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 hingga Jumat (29/9/2023) pukul 13.30 WIB akan dibahas di sini. Indonesia kini berada di peringkat ke-12, hanya berbeda dua tingkat dari negara tetangganya, Malaysia.

Indonesia belum bisa menambah raihan medalinya pada hari Jumat (29/9/2023) ini. Para kontingen Merah-Putih mengawali hari ini dengan berada di peringkat ke-12 dan belum bergerak hingga kini.

Asian Games 2023

Indonesia masih memiliki koleksi 16 medali. Rinciannya adalah tiga emas, tiga perak, dan 10 perunggu. Namun, Indonesia masih menjadi negara Asia Tenggara dengan raihan terbanyak kedua.

Thailand semakin menjauh setelah mendapatkan satu emas lagi. Mereka kini ada di peringkat kelima dengan koleksi 19 medali, dengan tujuh di antaranya adalah emas.

Indonesia kedua dengan berada di posisi ke-12, disusul Singapura yang menempati posisi ke-13. Mereka memiliki 10 medali dan dua di antaranya adalah emas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement