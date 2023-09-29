Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Asian Games 2023: Asisten Pelatih Tetap Bangga kepada Timnas Basket Indonesia meski Kalah dari Jepang

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |10:23 WIB
Asian Games 2023: Asisten Pelatih Tetap Bangga kepada Timnas Basket Indonesia meski Kalah dari Jepang
Timnas Basket Indonesia menelan kekalahan dari Jepang di Asian Games 2023 (Foto: Perbasi)
A
A
A

SANG asisten pelatih Johannis Winar tetap bangga kepada Timnas Basket Indonesia meski kalah dari Jepang. Timnas Basket Indonesia lagi-lagi menelan kekalahan di laga kedua Grup D Asian Games 2023.

Pertandingan di Zhejiang University Zijingang Gymnasium pada Kamis (28/9/2023) siang WIB berakhir dengan skor 57-70. Ini menyambung hasil negatif untuk tim Merah-Putih yang sebelumnya kalah dari Korea Selatan di laga perdana.

 Timnas Basket Indonesia

"Secara keseluruhan aku sangat bangga dengan cara main anak-anak. Mereka bertarung sampai akhir," tutur Winar, Kamis (28/9/2023).

Meskipun laga tersebut berakhir dengan perbedaan 13 poin, Indonesia sempat memberikan perlawanan hingga kuarter ketiga. Bahkan, skor sempat hanya berbeda dua poin jelang kuarter keempat dengan skor 50-52.

Winar berpendapat bahwa Indonesia sejatinya bermain dengan cukup baik kontra Jepang yang notabenenya adalah tim kuat. Namun, ada beberapa hal yang melatarbelakangi kekalahan mereka.

Halaman:
1 2
