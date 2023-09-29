Asian Games 2023: Asisten Pelatih Tetap Bangga kepada Timnas Basket Indonesia meski Kalah dari Jepang

SANG asisten pelatih Johannis Winar tetap bangga kepada Timnas Basket Indonesia meski kalah dari Jepang. Timnas Basket Indonesia lagi-lagi menelan kekalahan di laga kedua Grup D Asian Games 2023.

Pertandingan di Zhejiang University Zijingang Gymnasium pada Kamis (28/9/2023) siang WIB berakhir dengan skor 57-70. Ini menyambung hasil negatif untuk tim Merah-Putih yang sebelumnya kalah dari Korea Selatan di laga perdana.

"Secara keseluruhan aku sangat bangga dengan cara main anak-anak. Mereka bertarung sampai akhir," tutur Winar, Kamis (28/9/2023).

Meskipun laga tersebut berakhir dengan perbedaan 13 poin, Indonesia sempat memberikan perlawanan hingga kuarter ketiga. Bahkan, skor sempat hanya berbeda dua poin jelang kuarter keempat dengan skor 50-52.

Winar berpendapat bahwa Indonesia sejatinya bermain dengan cukup baik kontra Jepang yang notabenenya adalah tim kuat. Namun, ada beberapa hal yang melatarbelakangi kekalahan mereka.