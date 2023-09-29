SANG asisten pelatih Johannis Winar tetap bangga kepada Timnas Basket Indonesia meski kalah dari Jepang. Timnas Basket Indonesia lagi-lagi menelan kekalahan di laga kedua Grup D Asian Games 2023.
Pertandingan di Zhejiang University Zijingang Gymnasium pada Kamis (28/9/2023) siang WIB berakhir dengan skor 57-70. Ini menyambung hasil negatif untuk tim Merah-Putih yang sebelumnya kalah dari Korea Selatan di laga perdana.
"Secara keseluruhan aku sangat bangga dengan cara main anak-anak. Mereka bertarung sampai akhir," tutur Winar, Kamis (28/9/2023).
Meskipun laga tersebut berakhir dengan perbedaan 13 poin, Indonesia sempat memberikan perlawanan hingga kuarter ketiga. Bahkan, skor sempat hanya berbeda dua poin jelang kuarter keempat dengan skor 50-52.
Winar berpendapat bahwa Indonesia sejatinya bermain dengan cukup baik kontra Jepang yang notabenenya adalah tim kuat. Namun, ada beberapa hal yang melatarbelakangi kekalahan mereka.