HOME SPORTS BASKET

Asian Games 2023: Sengit, Timnas Basket Indonesia Kalah dari Jepang di Fase Grup

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |15:41 WIB
Asian Games 2023: Sengit, Timnas Basket Indonesia Kalah dari Jepang di Fase Grup
Timnas Basket Indonesia kalah dari Jepang di Asian Games 2023 (Foto: Instagram)
A
A
A

HANGZHOU - Timnas Basket Indonesia kembali menelan kekalahan di fase grup Asian Games 2023. Menghadapi Jepang di laga kedua Grup D Asian Games 2023, skuad Merah Putih kalah dengan skor 57-70.

Indonesia mampu menahan Jepang dan membuat laga yang digelar di Zhejiang University Zijingang Gymnasium, Hangzhou, China, Kamis (28/9/2023) siang WIB berjalan sengit. Namun, pada akhirnya mereka harus bertekuk lutut dari Jepang.

Atas hasil tersebut, kini Skuad Merah Putih mencatatkan total dua kekalahan dalam dua pertandingan di Grup D. Sebelumnya, skuad asuhan Milos Pejic juga menelan kekalahan dari Korea Selatan dengan skor 55-95.

Indonesia memulai kuarter pertama dengan kurang baik dan kewalahan mengatasi serangan-serangan dari Jepang. Alhasil, Kaleb Ramot Gemilang cs harus rela tertinggal enam poin terlebih dahulu dengan skor 15-21 pada sepuluh menit pertama.

Pada kuarter kedua, Indonesia mampu perlahan bangkit dan memperkecil ketertinggalan. Pasukan Merah Putih mencetak 19 poin tambahan dan membuat skor hanya berbeda empat poin pada paruh pertama dengan skor 34-38.

Yudha Saputera dan kolega makin memanas pada kuarter ketiga dan mampu mencetak 16 poin tambahan dan membuat skor hanya terpaut dua poin jelang bergulirnya kuarter terakhir. Indonesia kini hanya tertinggal 50-52.

Halaman:
1 2
