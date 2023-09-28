Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Asian Games 2023: Tim Bulu Tangkis Indonesia Siap Jalani Laga Perdana

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |19:48 WIB
Asian Games 2023: Tim Bulu Tangkis Indonesia Siap Jalani Laga Perdana
Tim bulu tangkis Indonesia akan memainkan laga perdana di Asian Games 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU - Tim bulu tangkis beregu putra dan putri Indonesia siap menjalani laga perdana di Asian Games 2023 besok (29/9/2023). Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Rionny Mainaky, mengatakan bahwa para pemain dalam kondisi yang baik.

"Semua pemain kondisi bagus, fit, dan siap untuk diturunkan," tegas Rionny dalam keterangan resmi PBSI, Kamis (28/9/2023).

Beregu putri dijadwalkan bertanding lebih dahulu hari Jumat (29/9) mulai pukul 08.00 WIB, dilanjutkan beregu putra pukul 16.00 WIB. Semua pertandingan berlangsung di Bingjiang Gymnasium, Hangzhou, China.

Tim beregu putri Indonesia akan berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus tuan rumah, China. Sementara di tim beregu putra, lawan yang akan dihadapi masih belum pasti. Antara Malaysia atau Korea yang saat ini sedang berlangsung pertandingannya.

"Laga pertama ini akan seperti laga final, jadi kami akan menurunkan kekuatan terbaik," ucap Rionny.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement