Asian Games 2023: Tim Bulu Tangkis Indonesia Siap Jalani Laga Perdana

Tim bulu tangkis Indonesia akan memainkan laga perdana di Asian Games 2023 (Foto: PBSI)

HANGZHOU - Tim bulu tangkis beregu putra dan putri Indonesia siap menjalani laga perdana di Asian Games 2023 besok (29/9/2023). Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Rionny Mainaky, mengatakan bahwa para pemain dalam kondisi yang baik.

"Semua pemain kondisi bagus, fit, dan siap untuk diturunkan," tegas Rionny dalam keterangan resmi PBSI, Kamis (28/9/2023).

Beregu putri dijadwalkan bertanding lebih dahulu hari Jumat (29/9) mulai pukul 08.00 WIB, dilanjutkan beregu putra pukul 16.00 WIB. Semua pertandingan berlangsung di Bingjiang Gymnasium, Hangzhou, China.

Tim beregu putri Indonesia akan berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus tuan rumah, China. Sementara di tim beregu putra, lawan yang akan dihadapi masih belum pasti. Antara Malaysia atau Korea yang saat ini sedang berlangsung pertandingannya.

"Laga pertama ini akan seperti laga final, jadi kami akan menurunkan kekuatan terbaik," ucap Rionny.