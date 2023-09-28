Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Siaran Langsung Cabor Bulu Tangkis Asian Games 2022, Live di Vision+

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |12:33 WIB
Jadwal Siaran Langsung Cabor Bulu Tangkis Asian Games 2022, Live di Vision+
Cabor bulu tangkis di Asian Games 2022 dimulai hari Kamis 28 September 2023 ini (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Pada cabang olahraga bulu tangkis (badminton) di 19th Asian Games 2022, akan hadir 19 negara yang ikut serta. Lokasi diselenggarakannya pertandingan badminton terbesar se-Asia kali ini berada di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China.

Tepat pada hari ini 28 September – 7 Oktober, semua atlet akan saling berhadapan untuk merebut 7 medali dari 2 kategori yang diperlombakan, antara lain 5 medali untuk kategori individu dan 2 medali dua untuk kategori beregu.

Bulu tangkis

Tentunya Vision+ sebagai official streaming partner dari Asian Games 2022 akan menyiarkannya secara eksklusif untuk Anda, berikut jadwal lengkapnya:

Kategori Beregu

Kamis, 28 September 2023

08.00-13.00 - Babak Penyisihan Tim Putri

16.00-21.00 - Babak Penyisihan Regu Putra

Jumat, 29 September 2023

08.00-13.00 - Perempat Final Regu Putri

16.00-21.00 - Perempat Final Regu Putra

Sabtu, 30 September 2023

08.00-13.00 - Semifinal Regu Putri

16.00-21.00 - Semifinal Regu Putra

Minggu, 1 Oktober 2023

08.00-13.00 - Babak Final Regu Putri

16.00-21.00 - Babak Final Regu Putra

Kategori Individu

Senin, 2 Oktober 2023

09.00-17.00 - Penyisihan 1

Selasa, 3 Oktober 2023

09.00-17.00 - Penyisihan 2

Rabu, 4 Oktober 2023

09.00-17.00 - Perdelapan Final

Kamis, 5 Oktober 2023

08.00-14.00 - Perempat Final

16.00-21.00 - Perempat Final

Jumat, 6 Oktober 2023

08.00-14.00 - Semifinal

16.00-21.00 - Semifinal

Sabtu, 7 Oktober 2023

13.00-19.00 - Final

Halaman:
1 2
