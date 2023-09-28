JAKARTA – Pada cabang olahraga bulu tangkis (badminton) di 19th Asian Games 2022, akan hadir 19 negara yang ikut serta. Lokasi diselenggarakannya pertandingan badminton terbesar se-Asia kali ini berada di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China.
Tepat pada hari ini 28 September – 7 Oktober, semua atlet akan saling berhadapan untuk merebut 7 medali dari 2 kategori yang diperlombakan, antara lain 5 medali untuk kategori individu dan 2 medali dua untuk kategori beregu.
Tentunya Vision+ sebagai official streaming partner dari Asian Games 2022 akan menyiarkannya secara eksklusif untuk Anda, berikut jadwal lengkapnya:
Kategori Beregu
Kamis, 28 September 2023
08.00-13.00 - Babak Penyisihan Tim Putri
16.00-21.00 - Babak Penyisihan Regu Putra
Jumat, 29 September 2023
08.00-13.00 - Perempat Final Regu Putri
16.00-21.00 - Perempat Final Regu Putra
Sabtu, 30 September 2023
08.00-13.00 - Semifinal Regu Putri
16.00-21.00 - Semifinal Regu Putra
Minggu, 1 Oktober 2023
08.00-13.00 - Babak Final Regu Putri
16.00-21.00 - Babak Final Regu Putra
Kategori Individu
Senin, 2 Oktober 2023
09.00-17.00 - Penyisihan 1
Selasa, 3 Oktober 2023
09.00-17.00 - Penyisihan 2
Rabu, 4 Oktober 2023
09.00-17.00 - Perdelapan Final
Kamis, 5 Oktober 2023
08.00-14.00 - Perempat Final
16.00-21.00 - Perempat Final
Jumat, 6 Oktober 2023
08.00-14.00 - Semifinal
16.00-21.00 - Semifinal
Sabtu, 7 Oktober 2023
13.00-19.00 - Final