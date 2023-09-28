Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bagan Tim Beregu Bulu Tangkis Putra Indonesia untuk Raih Medali Emas Asian Games 2023: Final Lawan China?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |13:02 WIB
Bagan Tim Beregu Bulu Tangkis Putra Indonesia untuk Raih Medali Emas Asian Games 2023: Final Lawan China?
Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: PBSI)
BAGAN tim beregu bulu tangkis putra Indonesia untuk raih medali emas Asian Games 2023 akan diulas Okezone. Cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2023 kategori beregu putra bakal dimulai dari babak 16 besar pada Kamis, 28 September 2023.

Tim beregu putra Indonesia menjadi unggulan pertama di Asian Games 2023 ini. Sesuai hasil drawing tim beregu putra Asian Games 2023 yang dirilis pada Rabu, 27 September 2023, tim bulu tangkis beregu putra Indonesia mendapat bagan bye.

Asian Games 2023

Itu artinya, tim bulu tangkis beregu putra Indonesia baik tidak perlu melakoni pertandingan babak pertama atau 16 besar Asian Games 2023. Tim Merah Putih tidak pernah mengeluarkan keringat karena langsung lolos ke babak perempatfinal.

Anthony Ginting dan kolega menunggu hasil laga antara Malaysia dan Korea Selatan sebagai calon lawan Indonesia di perempatfinal. Selain Indonesia, bagan bye juga didapat China yang berstatus sebagai unggulan kedua di ajang ini dan India.

Jika berhasil mengalahkan pemenang laga Malaysia vs Korea Selatan, tim bulu tangkis beregu putra Indonesia kemungkinan akan menghadapi India di semifinal. Seandainya menang atas India di semifinal, Anthony Ginting cs kemungkinan akan bersua China di final.

Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia diperkuat oleh sejumlah pemain andalan. Sebut saja seperti Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Chico Aura Dwi Wardoyo, Shesar Hiren Rhustavito,Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Leo Rolly Carnando, Daniel Marthin, Rehan Naufal Kusharjanto, dan Rinov Rivaldy.

