HOME SPORTS NETTING

Asian Games 2023: Kata Shesar Hiren Rhustavito soal Potensi Indonesia Jumpa Korea Selatan atau Malaysia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |08:47 WIB
Asian Games 2023: Kata Shesar Hiren Rhustavito soal Potensi Indonesia Jumpa Korea Selatan atau Malaysia
Shesar Hiren Rhustavito tak cemaskan calon lawan Indonesia di perempatfinal beregu putra Asian Games 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

SHESAR Hiren Rhustavito beri tanggapan soal potensi Indonesia jumpa Korea Selatan atau Malaysia di nomor beregu putra bulu tangkis Asian Games 2023. Kapten beregu putra Indonesia tersebut mengatakan bahwa timnya tidak akan takut menghadapi siapa pun.

Nomor beregu putra bakal dimulai pada hari Kamis (28/9/2023) ini hingga 2 Oktober 2023 mendatang di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China. Setelah itu, nomor perorangan dimainkan pada 3 hingga 7 Oktober 2023.

Asian Games 2023

Tim beregu putra Indonesia berstatus sebagai unggulan pertama. Mereka pun turut mendapatkan bye di babak 16 besar. Akan tetapi, calon lawan kuat juga telah menanti di babak perempatfinal. Vito – sapaan Shesar – dan kolega bakal berjumpa dengan pemenang laga antara Korea Selatan kontra Malaysia.

Soal undian, Vito mengaku sama sekali tidak keberatan menghadapi siapa pun. Pebulu tangkis tunggal putra berusia 29 tahun itu menerangkan bahwa Indonesia siap menghadapi Korea Selatan atau pun Malaysia, karena mereka memiliki kedalaman skuad yang sama bagusnya.

“Kalau masalah undian sebenarnya tidak ada masalah. Karena memang pertandingan di Asian Games ini semua pemain-pemain bagus. Persaingan juga cukup ketat,” kata Vito dalam rilis PBSI, Rabu (27/9/2023).

Halaman: 1 2
1 2
