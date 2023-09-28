Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Kamis 28 September Pukul 07.00 WIB: Indonesia Dilangkahi Thailand, Dipepet Singapura

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |07:29 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Kamis 28 September Pukul 07.00 WIB: Indonesia Dilangkahi Thailand, Dipepet Singapura
Skater Sanggoe Darma Tanjung berikan perak kepada Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: REUTERS)
KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Kamis (28/9/2023) pukul 07.00 WIB akan dibahas di sini. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara dengan medali terbanyak kedua setelah Thailand.

Indonesia menutup hari Rabu (27/9/2023) kemarin dengan menempati urutan kedelapan di klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023. Kontingen Indonesia sukses merengkuh total 12 medali, dengan tiga di antaranya adalah emas, beserta dua perak dan tujuh perunggu.

Sanggoe Darma Tanjung

Pada Rabu (27/9/2023) kemarin, Indonesia belum bisa menambah emas. Namun, mendapatkan sebuah perak dan dua perunggu.

Perak tersebut direngkuh oleh skater Sanggoe Darma Tanjung yang menjadi terbaik kedua di nomor street putra cabor skateboard. Kemudian, dua perunggu didapatkan dari cabor wushu.

Namun, dengan raihan tersebut, Indonesia bukan lagi tim Asia Tenggara dengan posisi tertinggi di klasemen selayaknya Selasa (26/9/2023). Thailand telah mengambil alih predikat tersebut sejak kemarin.

Halaman:
1 2
