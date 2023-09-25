Advertisement
SPORT LAIN

Kisah Atlet Wushu Edgar Xavier Marvelo, Peraih Perak Pertama Indonesia di Asian Games 2023 yang Tetap Berjuang Pascaoperasi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |00:05 WIB
Kisah Atlet Wushu Edgar Xavier Marvelo, Peraih Perak Pertama Indonesia di Asian Games 2023 yang Tetap Berjuang Pascaoperasi
Edgar Xavier Marvelo sukses persembahkan perak kepada Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

KISAH atlet wushu Edgar Xavier Marvelo, peraih perak pertama Indonesia di Asian Games 2023 yang tetap berjuang pascaoperasi. Edgar sukses mempersembahkan medali perak dari cabang olahraga (cabor) Wushu pada Minggu (24/9/2023) pagi WIB.

Edgar turun di nomor changquan pada pertandingan di XSG Sport Center, dan sukses mendapatkan poin 9,786 dari juri. Peraih Perak Asian Games 2018 tersebut hanya kalah dari atlet tuan rumah China, Sun Peiyuan yang mencatatkan 9,840 poin, selagi Song Chi Kuan meraih 9,760 poin untuk menempati posisi ketiga.

Edgar Xavier Marvelo

Sekjen Pengurus Besar Wushu Indonesia, Ngatino, yang menyaksikan langsung sangat terpukau dengan penampilan Edgar. Dia harap prestasi yang diraih Edgar ini bisa menjadi pelecut semangat untuk atlet wushu lainnya yang.

“Kita bersyukur membuka pertandingan wushu ini Edgar bermain luar biasa dengan semangat tinggi. Tentunya ini jadi motivasi untuk yang lain,” kata Ngatino dalam rilis NOC Indonesia, Minggu (24/9/2023).

Ngatino mengatakan bahwa Edgar tidak haya berjuang melawan musuh-musuhnya di arena pertandingan. Sebab, atlet berusia 24 tahun itu harus berjuang menghadapi kondisi kesehatannya sendiri.

Pasalnya, Edgar tampil pasca operasi pada bagian pinggangnya. Ngatino bahkan blak-blakan kalau semua pengurus khawatir akan kondisinya. Tapi secara menawan, atlet kelahiran Jakarta itu bisa memberikan hasil terbaik dengan menyumbang medali perak.

