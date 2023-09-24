Asian Games 2023: Cabor Dayung Tambah Medali Perunggu untuk Indonesia

HANGZHOU – Kontingen Indonesia kembali menambah perolehan medali di Asian Games 2023. Cabang Olahraga (Cabor) rowing atau dayung lagi-lagi sukses membawa pulang medali perunggu ke Tanah Air.

Medali perunggu tersebut didapat oleh Ihram dan Memo dari nomor Men’s Double Sculls. Pedayung Merah Putih itu mencatatkan waktu 6 menit 27,83 detik dalam perlombaan yang berlangsung di Fuyang Water Sports Centre, Minggu (24/9/2023) pagi WIB.

Adapun sang tuan rumah, China lagi-lagi sukses meraih medali emas setelah pedayung mereka mencatatkan waktu tercepat 6 menit 211,54 detik. Sementara perak didapat Uzbekistan dengan catatan waktu 6 menit 27,25 detik.

Cabor dayung sukses menyumbang medali keduanya untuk Indonesia. Sebelumnya, perunggu juga didapat oleh Chelsea Corputty dan Mutiara Rahma Putri yang turun pada nomor Women's Light Weight Double Sculls. Di mana, itu menjadi medali pertama yang didapat Indonesia di ajang Asian Games 2023.

Sementara itu, perolehan perunggu yang didapat Ihram dan Memo membuat Indonesia mengoleksi tiga medali. Selain dua didapat dari cabor dayung, satu medali perak sukses didapatkan dari cabor wushu lewat Edgar Xavier Marvelo yang turun pada nomor changquan putra.

Meski belum bisa mendapat emas, pundi-pundi medali Indonesia kemungkinan akan terus bertambah pada hari ini. Pasalnya, sebagian cabor akan melakoni laga final dan sejumlah cabang berpotensi meraih medali.