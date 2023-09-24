Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Asian Games 2023: Cabor Dayung Tambah Medali Perunggu untuk Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |09:56 WIB
Asian Games 2023: Cabor Dayung Tambah Medali Perunggu untuk Indonesia
Cabor Dayung tambah medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: logo Asian Games 2023)
A
A
A

HANGZHOU – Kontingen Indonesia kembali menambah perolehan medali di Asian Games 2023. Cabang Olahraga (Cabor) rowing atau dayung lagi-lagi sukses membawa pulang medali perunggu ke Tanah Air.

Medali perunggu tersebut didapat oleh Ihram dan Memo dari nomor Men’s Double Sculls. Pedayung Merah Putih itu mencatatkan waktu 6 menit 27,83 detik dalam perlombaan yang berlangsung di Fuyang Water Sports Centre, Minggu (24/9/2023) pagi WIB.

Adapun sang tuan rumah, China lagi-lagi sukses meraih medali emas setelah pedayung mereka mencatatkan waktu tercepat 6 menit 211,54 detik. Sementara perak didapat Uzbekistan dengan catatan waktu 6 menit 27,25 detik.

Cabor dayung sukses menyumbang medali keduanya untuk Indonesia. Sebelumnya, perunggu juga didapat oleh Chelsea Corputty dan Mutiara Rahma Putri yang turun pada nomor Women's Light Weight Double Sculls. Di mana, itu menjadi medali pertama yang didapat Indonesia di ajang Asian Games 2023.

Sementara itu, perolehan perunggu yang didapat Ihram dan Memo membuat Indonesia mengoleksi tiga medali. Selain dua didapat dari cabor dayung, satu medali perak sukses didapatkan dari cabor wushu lewat Edgar Xavier Marvelo yang turun pada nomor changquan putra.

Meski belum bisa mendapat emas, pundi-pundi medali Indonesia kemungkinan akan terus bertambah pada hari ini. Pasalnya, sebagian cabor akan melakoni laga final dan sejumlah cabang berpotensi meraih medali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement