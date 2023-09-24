Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Minggu 24 September hingga Pukul 18.00 WIB: Indonesia Turun Kedelapan

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |18:27 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Minggu 24 September hingga Pukul 18.00 WIB: Indonesia Turun Kedelapan
Indonesia berada di peringkat kedelapan perolehan medali sementara Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 Minggu (24/9/2023) hingga pukul 18.00 WIB akan dibahas di sini. Indonesia turun ke peringkat kedelapan dengan raihan satu perak dan tiga perunggu.

Asian Games 2023 resmi dibuka pada Sabtu (23/9/2023) kemarin. Penghitungan medali pun sudah dimulai pada hari Minggu (24/9/2023) ini.

Asia

Indonesia membuka hari dengan sempat berada di peringkat kedua klasemen perolehan medali pada pagi hari. Sebab, Indonesia sukses meraih satu perak dan satu perunggu.

Medali pertama adalah perunggu oleh Chelsea Corputty dan Mutiara Rahma Putri. Mereka menang di nomor Women’s Light Weight Double Sculls.

Edgar Xavier Marvelo kemudian menjadi pemberi perak pertama. Dia menjadi yang terbaik kedua di nomor changquan putra cabang olahraga (cabor) wushu.

Di siang hari, Indonesia menambah dua medali perunggu. Kedua medali tersebut dipersembahkan dari dua nomor cabor dayung.

Halaman:
1 2
