HOME SPORTS SPORT LAIN

Cabor Dayung Tambah Medali Perunggu Ketiga Indonesia di Asian Games 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |11:10 WIB
Cabor Dayung Tambah Medali Perunggu Ketiga Indonesia di Asian Games 2023
Tim dayung Indonesia di Asian Games 2018 (Foto: Xinhua.net)
A
A
A

HANGZHOU – Cabang Olahraga (Cabor) rowing atau dayung menambah medali perunggu ketiga Indonesia di Asian Games 2023. Kali ini medali perunggu tersebut didapat dari nomor Men’s Eight yang diperkuat Rifqi Harits Taufiqurahman, Kakan Kusmana, Sulpianto, Rendi Setia Maulana, Asuhan Pattiha, Ferdiansyah, Denri Maulidzar, Ardi Isadi, dan Ujang Hasbulloh.

Pasukan Merah Putih ini mencatat waktu 5 menit 45,51 detik pada perlombaan yang berlangsung di Fuyang Water Sports Centre, Minggu (24/9/2023) pagi WIB.

Sama seperti pada nomor-nomor sebelumnya, China lagi-lagi sukses meraih medali emas. Sang tuan rumah mencatatkan waktu 5 menit 40,17 detik. Sementara untuk perak didapat India dengan catatan waktu 5 menit 43,01 detik.

Perolehan perunggu ini sekaligus menutup perjuangan tim dayung Indonesia pada hari ini. Tercatat, cabor dayung telah mengoleksi tiga medali perunggu. Perunggu pertama didapat Chelsea Corputty dan Mutiara Rahma Putri yang turun pada nomor Women's Lightweight Double Sculls. Lalu perunggu kedua disumbang Ihram dan Memo pada nomor Men’s Double Sculls.

Pencapaian yang cukup ciamik dari cabor dayung karena mampu menyumbang tiga medali untuk Indonesia kendati belum bisa meraih emas pada hari ini. Tapi diharapkan, mereka bisa mendulang hasil manis karena dijadwalkan, esok hari masih ada nomor yang diperlombakan.

Sementara itu, saat ini Indonesia telah mengemas empat medali. Tiga perunggu diborong oleh cabor dayung, sedangkan satu medali didapat dari cabor wushu. Adalah Edgar Xavier Marvelo yang sukses meraih medali perak lewat nomor changquan putra.

