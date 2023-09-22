Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jika Kalahkan China, Timnas Voli Indonesia Langsung Lolos Semifinal Asian Games 2023!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |08:16 WIB
Jika Kalahkan China, Timnas Voli Indonesia Langsung Lolos Semifinal Asian Games 2023!
Timnas Voli Putra Indonesia bakal lolos ke semifinal jika sukses kalahkan China di 12 besar Asian Games 2023 (Foto: CGTN Sports)
A
A
A

JIKA kalahkan China, Timnas Voli Indonesia langsung lolos semifinal Asian Games 2023! Pasalnya, tim asuhan Jeff Jiang Jie itu mendapatkan bagan bye sehingga jika menang atas Negeri Tirai Bambu otomatis ke semifinal cabang olahraga voli putra indoor Asian Games 2023.

Sekadar diketahui, Timnas Voli Indonesia akan bersua China pada babak 12 besar Asian Games 2023. Sesuai jadwal, duel Timnas Voli Indonesia vs China bakal berlangsung di LSC Gymnasium, Hangzhou, Jumat (22/9/2023) mulai pukul 18.00 WIB.

Timnas Voli Putra Indonesia

Timnas Voli Indonesia mencapai ke babak 12 besar Asian Games 2023 usai mengalahkan Afganistan 3-0 di laga terakhir Grup F dengan rincian 25-18, 25-21, dan 25-17. Kemenangan ini membuat Timnas Voli Indonesia finis sebagai runner-up Grup F.

Tim asuhan Jeff Jiang Jie itu total mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Timnas Voli Indonesia menemani Jepang yang menjadi juara Grup F usai menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan.

Sementara itu, sang tuan rumah China berstatus sebagai juara Grup A usai meraih kemenangan di semua laga. China menang 3-0 atas Kirgistan (25-19, 25-18, dan 25-18) dan menaklukkan Kazakhstan dengan skor telak 3-0 (25-20, 25-23, dan 25-20).

Halaman:
1 2
