Voli Asian Games 2023: Filipina Dihantam Jepang, Timnas Indonesia Tantang China!

Timnas Voli Indonesia akan menantang Timnas Voli China di 12 besar Asian Games 2023 (Foto: PBVSI)

HANGZHOU - Timnas Voli Indonesia menantang Timnas Voli China pada 12 besar Voli Asian Games 2023 setelah Timnas Voli Filipina dibantai Timnas Voli Jepang. Farhan Halim dan kawan-kawan menemani Jepang sebagai wakil Pool F Voli Asian Games 2023.

Hasil tersebut didapat setelah tim asuhan Jeff Jiang Jie itu menang atas Afghanistan dengan skor 3-0 (25-18, 25-21, dan 25-17) pada pertandingan yang digelar di Deqing Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Kamis (21/9/2023) sore WIB. Tim Merah Putih finis sebagai runner-up.

Langkah Skuad Garuda semakin mantap setelah Filipina babak belur dihajar Jepang di partai akhir pool F. The Azkals tumbang 0-3 (19–25, 14–25, 23–25).

Jepang lolos sebagai juara Pool F dengan nilai sempurna sembilan. Sementara itu, Indonesia menemani sebagai runner-up dengan torehan enam angka.

Di babak 12 besar, Timnas Voli Putra Indonesia akan melawan juara pool A. Posisi tersebut berhasil diamankan oleh tim tuan rumah, China.

Mereka juga baru saja menang atas Kazakhstan dengan skor telak 3-0 (20–25, 23–25, 20–25). Kazakhstan pun keluar sebagai runner up pool A.