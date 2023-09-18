POBSI Pool Circuit Seri IV Selesai, Persaingan di Klasemen Poin Ranking Nasional Kian Panas

PENGURUS Besar Persatuan Olahraga Seluruh Indonesia (PB POBSI) baru-baru ini merilis klasemen poin ranking nasional terbaru setelah berakhirnya Seri IV Palembang dalam rangkaian turnamen POBSI Pool Circuit 2023. Kompetisi ini telah menjadi magnet bagi para penggemar biliar di seluruh Indonesia, dan semakin mendebarkan dengan adanya perubahan dramatis dalam peringkat nasional.

Feri Satriyadi, anggota dari Klub Mantra, menjadi sorotan utama setelah berhasil meraih gelar juara pada Seri IV tersebut. Prestasinya yang gemilang ini membawa Feri merangsek naik ke posisi tiga dalam klasemen nasional dengan total poin sebanyak 1410. Ini adalah loncatan luar biasa, mengingat sebelumnya ia berada di posisi kedelapan.

Namun, Feri Satriyadi tidak sendirian dalam perburuan peringkat teratas. Punguan Sihombing (Mantra), yang finis sebagai runner up pada Seri IV, kini berada di posisi dua dengan poin yang sama, yaitu 1410. Punguan, dengan penampilan konsisten dalam turnamen ini, telah berhasil menempel rapat pemimpin klasemen nasional.

Meskipun demikian, pemuncak klasemen nasional saat ini masih dikuasai oleh Andri (JRX) dengan total poin 1440. Andri telah mempertahankan posisinya dengan gigih dan merupakan lawan yang tangguh bagi para pesaingnya.

Perburuan untuk menjadi nomor satu dalam poin ranking nasional POBSI Pool Circuit 2023 masih terbuka lebar. Terdapat dua seri turnamen lagi yang akan diselenggarakan oleh PB POBSI, dan semuanya akan tergantung pada konsistensi dan penampilan para pebiliar yang akan berlaga.