HOME SPORTS SPORT LAIN

Sambut HUT RI Ke-78, RPA Perindo Bersama Caleg Alva Ruslina Adakan Turnamen Tenis Meja PTM JP04

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |16:03 WIB
Sambut HUT RI Ke-78, RPA Perindo Bersama Caleg Alva Ruslina Adakan Turnamen Tenis Meja PTM JP04
RPA Perindo menggelar turnamen tenis meja di Jakarta (Foto: MPI/Rifqi Herjoko)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo bersama Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan, Alva Ruslina, mengadakan turnamen tenis meja PTM JP04. Turnamen itu diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT RI ke-78.

Sebagai informasi, turnamen intern PTM JP04 itu digelar di GOR PTM JP04, Jati Padang, Jakarta Selatan. Turnamen itu diselenggarakan selama dua hari, mulai Sabtu (12/8/2023) lalu hingga Minggu (13/8/2023).

Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan dari Partai Perindo, Alva Ruslina, berbicara soal turnamen tenis meja (Foto: MPI/Rifqi Herjoko)

RPA Perindo yang merupakan organisasi sayap Partai Perindo -partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu- bersama Caleg DPRD DKI Jakarta dari Perindo Alva Ruslina menjadi inisiator turnamen tenis meja tersebut. Selain menggelar turnamen tenis meja, RPA Perindo bersama Alva Ruslina juga melaksanakan senam dengan ibu-ibu yang tinggal di sana.

“Pada kegiatan hari ini, kami melaksanakan senam dengan ibu-ibu sanggar senam ceria dan juga ada turnamen tenis meja menyambut 17 Agustus, hari kemerdekaan RI,” ujar Alva Ruslina kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (13/8/2023).

Halaman:
1 2
