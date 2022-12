ALASAN petinju Mike Tyson pernah labrak mantan Presiden AS Donald Trump menarik untuk dibahas. Ternyata, perselingkuhan menjadi faktor utama perselisihan antara keduanya.

Mike Tyson dan Donald Trump memiliki hubungan yang sangat baik. Keduanya saling mengenal ketika Trump masih berkarier di dunia tinju sebagai promotor. Mike Tyson juga pernah menjadikan Trump sebagai penasihat bisnisnya.

Puncak kerenggangan hubungan keduanya bermula ketika Mike Tyson menuduh Trump main belakang. Trump diduga berselingkuh dengan istri Tyson, Robin Givens. Kasus perselingkuhan itu menjadi alasan petinju Mike Tyson pernah labrak mantan Presiden AS Donald Trump.

Alasan Petinju Mike Tyson Pernah Labrak Mantan Presiden AS Donald Trump

Ketegangan antara keduanya didokumentasikan oleh Tim OBrien dalam buku berjudul ‘Trump Nation: The Art of Being the Donald’. Buku tersebut menceritakan bagaimana Mike Tyson menuduh Donald Trump karena telah berselingkuh dengan istrinya.

BACA JUGA: Kisah Mengejutkan Petinju Legendaris Dunia Muhammad Ali yang Ternyata Takut dengan Mike Tyson

Saat itu, karier Mike Tyson sedang berada di puncak, tepatnya pada 1998. Ia menikah dengan seorang artis cantik bernama, Robin Given. Usia yang masih muda membuat Tyson sulit mengendalikan emosinya.

Tim OBrien menceritakan dengan rinci kedatangan Tyson ke kantor Trump. Petinju kelahiran 1966 itu mendatangi Trump dengan wajah marah dan mengajukan pertanyaan kepada Trump.

BACA JUGA: Kisah Petinju Muslim Hasim Rahman yang Pernah Tumbangkan Musuh Bebuyutan Mike Tyson

“Apakah kau tidur dengan istriku?” tanya Mike Tyson kepada Trump.

Trump yang mendapat tuduhan dari sang legenda tinju dunia hanya bisa terdiam. Ia juga tampak ketakutan dan tak mampu berbicara banyak.

"Kamu tidak punya kesempatan. Dia adalah juara dunia kelas berat, dan dia adalah baju besi yang kukuh,” jelas Trump akan posisinya saat itu.

Follow Berita Okezone di Google News

Buku ‘Trump Nation: The Art of Being the Donald’ tidak menjelaskan secara langsung apakah mantan Presiden Amerika Serikat ini membenarkan atau membantah tuduhan itu. Namun, terlepas dari perselisihan itu, hubungan keduanya kembali membaik. Diketahui, Donald Trump bahkan membiayai pertarungan Mike Tyson dengan Michael Spink pada 1980. Pada saat itu, Tyson berhasil mengalahkan Sphinx dalam waktu 91 detik saja. Selain itu, Mike Tyson juga memiliki peran dalam keberhasilan Trump menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-45. Tyson menggunakan kepopularitasnya dalam kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 2007. Demikian alasan petinju Mike Tyson pernah labrak mantan Presiden AS Donald Trump. (dji)