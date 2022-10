LAS VEGAS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, terpukau saat mendengar salah satu atlet binaraga Indonesia, Chrisna Purnama Putra, yang mengawali karier sebagai office boy (OB). Ia pun berharap banyak generasi muda Indonesia yang dapat terinspirasi dari kisah Chrisna yang awalnya hanya seorang OB, tapi kini mewakili Indonesia di Las Vegas, Amerika Serikat.

Ya, Chrisna danmenjadi dua atlet binaraga yang akan mengikuti ajang kelas dunia, yakni Amateur Olympia Las Vegas 2022. Dari kedua nama itu, yang paling menarik jelas sepak terjang dari Chrisna.

Siapa yang sangka, Chrisna yang dulunya OB kini justru menjadi salah satu atlet binaraga andalan Indonesia. Sandiaga pun saat mendengarnya sangat merasa terinspirasi dan berharap tekad semangat Chrisna bisa tertular ke calon-calon atlet muda Indonesia.

BACA JUGA:Sandiaga Pastikan Gelaran KTT G20 di Bali Tak Terpengaruh Bencana

Sandiaga jelas akan mendukung penuh Chrisna dan Fareza di ajang Amateur Olympia Las Vegas 2022. Apalagi ia sadar bahwa ajang tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan pariwisata Indonesia.

"Ini Olympia yang diikuti Arnold Schwarzenegger dan juara. Seperti kita ketahui Arnold punya karier binaragawan dulu kemudian menjadi entertainment, artis, kemudian menjadi Gubernur, politisi," ungkap Sandiaga Uno, dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin (24/10/2022).

"Ini jadi ada dua, satu adalah atlet Indonesia berlaga mengharumkan nama bangsa, mudah-mudahan menang, kami doakan. Kedua adalah produk Indonesia yang mendunia yang akan di-launching di Las Vegas 16 Desember 2022 nanti," tambahnya.

Sandiaga sendiri menjelaskan bahwa Kemenparekraf mendukung penuh olahraga yang ada kaitannya dengan gym daan golf. Sebab ada potensi untuk meningkatkan sektor pariwisata di Tanah Air.

"Banyak yang tanya kok ini binaraga kok nyambung ke Kemenparekraf. Tapi ternyata ada dua cabang olahraga yang langsung connect ke kita yaitu fitness gym dan lapangan golf. Karena hubungannya dengan pariwisata dan ekonomi kreatif," sambung Sandiaga. "Kami mendukung memberikan fasilitas sport tourism. Kami berharap ada program berkelanjutan dan kami dukung. Kita juga akan kembangkan Sport Tourism. Championship itu bisa kita lakukan di destinasi super prioritas. Saat kita bisa menjadi tuan rumah. Apalagi olahraga untuk menciptakan tubuh atletis ini banyak diminati generasi muda," imbuh Sandiaga Uno. Sekadar informasi, Chrisna memang mengawali kariernya sebagai atlet binaraga dari seorang OB. Meski mengalami masalah ekonomi, ia tetap berusaha untuk membentuk badan hingga menjadi atlet binaraga seperti sekarang ini. "Saya ingin bisa bertanding ke luar negeri dan impiannya menjadi juara dunia. Agar saya bisa menginspirasi generasi muda. Saya termasuk paling muda di antara atlet binaraga lainnya, saya baru 26 tahun," kata Chrisna. "Kalian harus ingat pesan saya bahwa untuk memiliki badan ideal itu tidak mesti memiliki uang yang banyak. Saya dulu pernah jadi pengamen, OB (Office Boy), saya pernah melewati berbagai proses yang hampir menyerah untuk menjadi body builder. Jangan jadikan ekonomi sebagai hambatan dan rintangan yang membuat usaha kita menjadi yang terbaik terhenti," tutup Chrisna.