BOGOR – Kabar duka menyelimuti dunia balap motor Indonesia. Pembalap muda Tanah Air, Kevin Safaruddin Madria, meninggal dunia usai mengalami kecelakaan di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu 28 Agustus 2022. Awal mula kecelakaan yang dialami Kevin di Sirkuit Sentul pun akan diulas Okezone.

Kecelakaan Kevin berawal dari penampilannya di Sirkuit Sentul. Dia ambil bagian dalam ajang balap seri kedua Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race 2022.

Dalam ajang itu, Kevin membela Tim YROI Official Al Rasyid Indo Racing. Dia turun di kelas All New R25 Comm B.

Kevin pun sukses menampilkan kinerja ciamik kala mentas di ajang balap seri kedua Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race 2022. Dia bahkan bisa memperebutkan posisi pertama.

Namun nahas, di lap terakhir, Kevin terjatuh. Kejadian itu tepatnya terjadi di tikungan keempat. Kevin yang sedang bersaing memperebutkan tempat pertama dengan dua rivalnya itu pun sampai terhempas ke arah racing line usai terjatuh.

Kemudian, tabrakan terjadi yang membuat tubuh Kevin terhantam pembalap yang berada di belakangnya. Kejadian ini membuat balapan langsung dihentikan, sementara Kevin dilarikan ke rumah sakit.

Namun sayang, nyawa Kevin tak tertolong. Dia mengembuskan napas terakhirnya pada Minggu 28 Agustus 2022. Kepergian Kevin tentunya memberi duka mendalam pada dunia balap Tanah Air. Apalagi, dia menjadi salah satu pembalap terbaik yang dimiliki Tanah Air.

Terbukti, Kevin bisa finis terdepan pada seri pertama Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race 2022 pada 19 Juni 2022. Dia pun sebenarnya berpeluang meraih kemenangan jika tak terjatuh di Sirkuit Sentul. Pemilik Al Rasyid Indo Racing, Rachmat Alrasyid, pun membeberkan sosok Kevin di matanya. Dia menyebut Kevin merupakan sosok pembalap yang sangat baik dan penurut. "Dia dewasa, baik, penurut, sopan, soleh, tidak punya musuh satu pun, dan baik ke semua orang, terutama ke adik-adiknya sesama team AIR,” ujar Rachmat, dikutip dari ANTARA. β€œInsya Allah husnul khotimah, surga untuk Kevin. Amin. Saya belum sempat bilang terima kasih sudah mau bela dan menjadi keluarga dari Alrasyid Indo Racing," pungkasnya. Selamat jalan, Kevin Safaruddin Madria.