5 fakta Kevin Safaruddin Madria, pembalap Indonesia yang meninggal dunia karena kecelakaan di Sirkuit Sentul akan dibahas di artikel ini. Ya, dunia balap Indonesia kembali berduka karena kehilangan salah satu talenta mudanya akibat kecelakaan saat balapan berlangsung.

Kevin tepatnya mengalami kecelakaan saat mengikuti balapan seri kedua Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race 2022 pada Minggu 28 Agustus 2022. Ia yang kala itu sedang bersaing ketat di baris terdepan pada lap terakhir mengalami insiden hingga terjatuh, nahasnya tubuh Kevin terhempas ke racing line dan membuat dirinya tertabrak pembalap yang berada di belakangnya.

Kevin sempat dilarikan ke rumah sakit dengan ambulan, namun nyawa pembalap muda tersebut tak terselamatkan. Untuk mengetahui lebih lanjut, artikel ini mencoba untu membeberkan sejumlah fakta mengenai Kevin Safaruddin Madria.

Berikut 5 Fakta Kevin Safaruddin Madria:

5. Kevin Tampil di Ajang Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race 2022

Bagi para penggemar balap Tanah Air, Yamaha Sunday Race mungkin tidak asing. Sebab itu adalah salah satu ajang balap bergensi di Indonesia.

Kevin pun berkesempatan mengikuti balapan Yamaha Sunday Race dan saat kecelakaan terjadi, ia sedang tampil di seri keduanya.

4. Kevin Bagian dari Tim YROI Official Al Rasyid Indo Racing

Kevin merupakan bagian dari Tim YROI Official Al Rasyid Indo Racing. Bisa dikatakan Kevin adalah salah satu pembalap muda andalan dari tim tersebut.

3. Kevin Turun di Kelas All New R15 Comm B

Kevin beraksi di kelas All New R15 Comm B. Itu merupakan kelas untuk para beginner dan juga sebagai wadah untuk memberikan edukasi racing kepada komunitas yang baru bergabung di even sebesar Yamah Sunday Race.

2. Sempat Menang di Seri Pertama Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race 2022

Kevin sempat memenangkan balapan seri pertama Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race 2022 yang berlangsung pada 19 Juni 2022. Namun, sayangnya di seri kedua kecelakaan menimpa Kevin hingga ia meninggal dunia.

1. Berusia 20 Tahun

Kevin diketahui saat ini berusia 20 tahun. Ia pun dikenal sebagai pembalap muda yang penuh talenta dan merupakan salah satu andalan dari tim YROI Official Al Rasyid Indo Racing.