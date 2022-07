ADA 6 rahasia dapatkan perut six pack ala Ade Rai yang akan dibahas dalam artikel ini. Menjaga tubuh agar tetap atletis bukan hal yang sulit dilakukan. Akan tetapi bukan berarti hal tersebut bisa terwujud begitu saja, jika tidak disipilin,

Nah, Ade Rai, seorang binaragawan asli Indonesia punya resep jitu, cara untuk menjaga badan tetap atletis. Selain masalah pola makan, Ade Rai juga menjabarkan rahasia agar bisa mendapat perut six pack.

Lantas, bagaimana caranya? Berikut 6 rahasia peruts six pack ala Ade Rai:

6. Latihan Hanged Leg Raises

Untuk gerakan satu ini sebenarnya cukup sulit untuk dilakukan. Hanya saja, jika Anda bisa lakukan boleh dicoba. Sesuai namanya, gerakan hanged leg raises ini berarti membiarkan bagian kaki Anda tergantung, yang nantinya Anda angkat secara perlahan hingga kaki Anda membentuk sudut 90 derajat.

Di sisi lain, posisi Anda sedang bergelantungan, pada sebuah tiang sebagai tumpuan utama. Jika Anda melakukan ini, nantinya otot perut bagian bawah yang akan terlatih dengan baik.

5. Latihan Seated Leg Raises

Ketika melakukan gerakan ini, Anda tidak memerlukan alat bantu, seperti halnya hanged leg raises. Anda hanya perlu duduk di lantai dengan matras, lalu angkat kaki Anda, dan gerakan secara perlahan dari kanan ke kiri, atau sebaliknya.

Pada saat melakukan gerakan ini, maka otot perut bagian tengah Anda akan terlatih. Jika sudah terbiasa, nantinya otot perut tersebut akan timbul dan membentuk six pack.

4. Latihan Lying Leg Raises

(Ade Rai lakukan Lying Leg Raises (Foto: YouTube/Ade Rai Official Youtube Channel)

Untuk gerakan satu ini, dilakukan bisa sembari tiduran. Hanya saja, Anda harus menggerakan bagian paha Anda sebagai tumpuan utama dari gerakan. Nantinya, hanya bagian paha saja yang digerakan secara perlahan.

Ketika paha Anda digerakkan secara perlahan dari atas ke bawah secara bergantian, secara tidak langsung dua otot perut Anda ikut terlatih. Otot perut yang dimaksud adalah otot perut bagian atas dan bawah.

3. Sit Up

Pada dasarnya, sit up jadi gerakan olahraga yang sangat berpengaruh terhadap otot perut Anda. Jika Anda melakuka sit up, makan otot bagian perut akan terlatih. Nantinya, otot perut tersebut bisa terbentuk kotak-kotak, yang dinamakan six pack.

Untuk melakukan sit up pun juga mudah. Ade Rai menyebutkan, Anda bisa sit up dengan bantuan tempat duduk di gym. Jika tidak, Anda bisa dibantu oleh rekan sendiri, yang menjepit kaki Anda, agar tubuh bagian perut Anda bisa terlatih ketika melakukan sit up.

2. Latihan Kardio

Ade Rai mengatakan, latihan kardio jadi salah satu cara pas untuk melatih otot perut biar six pack. Sederhananya, jika Anda melakukan aktivitas kardio atau yang mengeluarkan keringat, praktis lemak di dalam tubuh Anda akan terbakar.

Jika lemak tersebut terkabar, maka masa otot di dalam tubuh Anda bisa ditingkatkan. Dari situ, otot perut bisa terlihat dan terbentuklah six pack. Adapun latihan kardio yang disarankan Ade Rai adalah melakukan aktivitas indoor maupun outdoor.

Jika melakukan kegiatan indoor, Anda bisa berolahraga menggunakan treadmil. Sebaliknya, contoh aktivitas outdoor adalah kegiatan aerobik yang terjadwal dengan baik.

1. Menjaga Pola Makan

Menjaga pola makan jadi faktor penting dalam tujuan membuat perut six pack. Dikutip dari YouTube pribadinya Ade Rai, ia menyebutkan bahwa ada empat cara menjaga pola makan. Pertama memilih sumber makanan yang baik. Kemudian, cara penyajian yang tepat.

Lalu, mengatur waktu penyajian. Dan, juga Anda wajib mengatur jumlah kalori yang masuk dalam tubuh Anda. Jika tidak, otot perut Anda akan tertutup oleh lemak, yang menumpuk. (HTE)