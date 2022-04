HASIL latihan bebas 2 Moto3 Portugal 2022 tempatkan Mario Suryo Aji di posisi teratas. Apakah ini pertanda pembalap Indonesia itu bakal keluar sebagai penguasa Sirkuit Algarve alias pemenang Moto3 Portugal 2022?

Dalam sesi latihan bebas 2 Moto3 Portugal 2022 yang digelar pada Jumat, 22 April 2022 malam WIB, pembalap dari Honda Team Asia itu berhasil mencatatkan waktu 2 menit 2,491 detik. Catatan itu unggul 0,053 detik dari pembalap KTM Diogo Moreira di posisi kedua.

Saat sesi berlangsung, Sirkuit Algarve sedang diguyur hujan lebat sehingga lintasan dalam kondisi basah. Hal ini membuat netizen khususnya asal Indonesia mengambil kesimpulan bahwa Mario Suryo Aji memiliki kelihaian di lintasan basah.

Sekadar informasi, Mario Suryo Aji sempat memperoleh catatan yang hampir serupa di awal musim 2022. Hal itu tepatnya pada Moto3 Mandalika 2022 pada Maret 2022 lalu.

Saat itu trek di Sirkuit Mandalika juga basah akibat hujan deras. Hebatnya, melintas dalam kondisi trek basah, Mario Suryo Aji mampu menduduki peringkat ketiga di sesi kualifikas Moto3 Mandalika 2022.

Namun, ketika memasuki waktu balapan yang notabene lebih kering, Mario Suryo Aji harus tersungkur. Ia mengakhiri balapan di peringkat ke-14.

Banyak netizen menjulukinya sebagai “wet race specialist” atau spesialis di lintasan basah. Tak jarang juga yang mengharapkan sesi kualifikasi dan balapan yang akan berlangsung 23-24 April 2022 hujan kembali mengguyur Sirkuit Algarve.

“Semoga hujan terus terutama ketika race,” tulis @me_atto.

“Told ya, this guy got good pace on wet (kubilang juga apa, pria ini bagus ketika lintasan basah),” ucap @rr1zkk.

“Good job dek @mariosuryoaj1 jago main becek-becekan,” tulis @RickyIrma1

“Wet race specialist (spesialis lintasan basah),” tulis @popkornand0coke.

Selanjutnya, Mario Suryo Aji akan tampil di sesi latihan bebas 3, 4 dan kualifikasi yang berlangsung hari ini. Sanggup berjaya Mario Suryo Aji?