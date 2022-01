JAKARTA – Ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, menjadi perbincangan hangat dalam beberapa waktu terakhir. Mereka dikabarkan memiliki masalah komunikasi.

Ternyata, hal itu dibenarkan oleh Manajer PB Djarum, Fung Permadi. Dia pun membeberkan apa yang sebenarnya terjadi pada salah satu ganda campuran andalan Indonesia tersebut.

Seperti diketahui, Praveen/Melati dikabarkan tidak harmonis sepanjang akhir musim 2021 lalu. Itu bahkan terlihat di lapangan saat bertanding. Tentu saja, ketidakharmonisan itu membuat banyak pihak bertanya-tanya.

Rumor mengatakan mereka mempunyai permasalahan internal, yakni komunikasi. Ternyata, hal itu dibenarkan oleh PB Djarum selaku klub asal pasangan berjuluk ‘Honey Couple’ itu.

Sebenarnya, masalah komunikasi mereka terjadi di luar pertandingan, yaitu saat berlatih. Fung menilai ini berdampak kepada komunikasi mereka saat bertanding.

“Masing-masing (antara Praveen dan Melati) punya punya asumsi berdasarkan persepsi masing-masing (perbedaan pendapat),” kata Fung saat dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (27/1/2022).

“Contohnya, sebelum bertanding Praveen sudah warming up dan tidak melihat Melati melakukan warm up. Terus, Praveen berasumsi Melati tidak warming up, padahal Melati melakukannya di luar,” jelasnya.

Tentu, permasalahan komunikasi ini bisa menjadi catatan Honey Couple untuk ke depannya. Terlebih, Praveen/Melati tengah dirumorkan akan dikembalikan ke klub asalnya, PB Djarum. Hal ini menyusul nama mereka tidak muncul di tes kesehatan berkala yang dilakukan pemusatan latihan nasional (pelatnas) PBSI beberapa waktu lalu. Menanggapi hal itu, Fung belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut dan hanya menunggu surat keputusan resmi dari pelatnas PBSI.