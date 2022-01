JAKARTA – Vision+ TV dengan konten luar biasa banyak mengumumkan hadirnya channel olahraga premium asal Korea Selatan, yaitu SPOTV. Channel TV asal Negeri Ginseng tersebut sudah beroperasi sejak bulan Mei 2010, dan telah hadir di berbagai negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei sejak 2021 lalu.

Di awal tahun 2022 ini, SPOTV siap menyapa para penggemar olahraga di Indonesia dengan beragam program olahraga kelas dunia dalam dua channel, SPOTV dan SPOTV 2.

Di channel premium ini, Anda bisa menyaksikan berbagai tayangan menarik seperti pertandingan olahraga dan talkshow yang berkaitan tentang olahraga.

Beberapa tayangan terkenal yang disiarkan oleh SPOTV antara lain Badminton World Federation (BWF), MotoGP, World Super Bike, Formula E, Wimbledon Championship, US Open, The Open, The Senior Open, AIG Women’s Open, dan masih banyak lagi.

Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ TV menyebutkan, “Dengan adanya SPOTV, pelanggan dapat menikmati berbagai pertandingan olahraga secara live. Di samping itu pelanggan juga dapat menggunakan fitur Catch-Up sehingga tidak perlu khawatir apabila ketinggalan jadwal pertandingan selama 7 hari ke belakang."

Clarissa mengungkapkan ke depan, Vision+ TV juga akan bekerja sama dengan berbagai channel premium kelas dunia lain untuk memberikan tayangan terbaik untuk pelanggan.

Channel SPOTV dapat dinikmati di Android TV Box dengan konten luar biasa banyak di Vision+ Premium. Selain dapat menonton channel SPOTV, dengan Vision+ Premium pelanggan dapat menikmati channel premium lainnya, channel TV lokal dan internasional, 18.000 jam tayang video on demand (VOD), hingga bisa menonton tayangan eksklusif Vision+ Originals dengan judul baru setiap bulan.

Vision+ TV dibanderol dengan harga mulai dari Rp520.000 dan dapat ditemukan di berbagai e-commerce atau bisa kunjungi www.visionplustv.id. Pembelian Vision+ TV akan mendapatkan bonus Vision+ Premium sampai dengan 12 Bulan, dan juga mendapatkan gratis 48 channel lokal dan internasional seumur hidup. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+ TV, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ TV @visionplustv.id (Instagram, Facebook, TikTok) dan @visionplustvid untuk Twitter atau bisa hubungi 1500-121. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere! #visionplustv #SPOTV