John Herdman Disebut Tingkatkan Antusiasme Pencinta Timnas Indonesia Setelah Menang 4-0 atas Saint Kitts and Nevis

PENGAMAT sepakbola nasional, Kesit Budi Handoyo, mengapresiasi kinerja John Herdman usai mengukir debut manis bersama Timnas Indonesia. Namun, ia mengatakan kemenangan atas Saint Kitts and Nevis belum bisa dijadikan tolok ukur kesuksesan John Herdman.

1. Debut Manis John Herdman

Timnas Indonesia menang telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis pada laga pertama FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 27 Maret 2026. Di bawah komando John Herdman, skuad Garuda tampil begitu dominan dalam laga tersebut.

Pelatih asal Inggris itu mendapat respons positif dari pencinta sepakbola Tanah Air. Kesit turut menilai, John Herdman sukses membangkitkan kepercayaan diri skuad Timnas Indonesia dengan hasil kemenangan telak tersebut.

“Kesan pertama dari apa yang ditampilkan oleh John Herdman bersama Timnas cukup bagus, hasilnya oke,” kata Kesit kepada Okezone, Sabtu (28/3/2026).

“Ini menambah rasa percaya diri para pemain dan masyarakat juga pasti menyambut cukup antusias dengan apa yang sudah ditorekan pada debut John Herdman bersama Timnas Indonesia di FIFA Series ini,” sambung Kesit.

Namun di satu sisi, Kesit menyampaikan hasil manis tersebut belum bisa dijadikan tolok ukur. Pasalnya, Saint Kitts and Nevis memiliki level di bawah Timnas Indonesia.