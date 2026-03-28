HOME SPORTS SPORT LAIN

John Herdman Disebut Tingkatkan Antusiasme Pencinta Timnas Indonesia Setelah Menang 4-0 atas Saint Kitts and Nevis

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |18:05 WIB
Ole Romeny siap tempur di laga Timnas Indonesia vs Bulgaria. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
PENGAMAT sepakbola nasional, Kesit Budi Handoyo, mengapresiasi kinerja John Herdman usai mengukir debut manis bersama Timnas Indonesia. Namun, ia mengatakan kemenangan atas Saint Kitts and Nevis belum bisa dijadikan tolok ukur kesuksesan John Herdman. 

1. Debut Manis John Herdman

Timnas Indonesia menang telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis pada laga pertama FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 27 Maret 2026. Di bawah komando John Herdman, skuad Garuda tampil begitu dominan dalam laga tersebut.

Beckham Putra cetak 2 gol di laga Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis

Pelatih asal Inggris itu mendapat respons positif dari pencinta sepakbola Tanah Air. Kesit turut menilai, John Herdman sukses membangkitkan kepercayaan diri skuad Timnas Indonesia dengan hasil kemenangan telak tersebut. 

“Kesan pertama dari apa yang ditampilkan oleh John Herdman bersama Timnas cukup bagus, hasilnya oke,” kata Kesit kepada Okezone, Sabtu (28/3/2026). 

“Ini menambah rasa percaya diri para pemain dan masyarakat juga pasti menyambut cukup antusias dengan apa yang sudah ditorekan pada debut John Herdman bersama Timnas Indonesia di FIFA Series ini,” sambung Kesit.

Namun di satu sisi, Kesit menyampaikan hasil manis tersebut belum bisa dijadikan tolok ukur. Pasalnya, Saint Kitts and Nevis memiliki level di bawah Timnas Indonesia.

 

Berita Terkait
Kisah Pevoli Cantik Sabina Altynbekova, Tegaskan Perceraian Tak Ganggu Karier Volinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/43/3207843/michael_bambang_hartono-4pPy_large.jpg
Daftar Prestasi Michael Bambang Hartono, Bos Djarum yang Ikut Sumbang Medali di Asian Games 2018
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/43/3207570/nathan_tjoe_a_on_muncul_sebagai_pemain_andalan_willem_ii_nathantjoeaon-OYHn_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Nathan Tjoe A-On Banjir Pujian Kelar Laga Top Oss vs Willem II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/43/3207562/tim_recevuer_bangga_gabung_bali_united_timreceveur-IXF4_large.jpg
Lama Main di Eredivisie, Tim Receveur Justru Tuntaskan Mimpi Merumput di Bali United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/43/3207157/timnas_voli_indonesia_segera_diperkuat_4_pemain_naturalisasi_asal_brasil_noc_indonesia-q3aS_large.jpg
4 Pevoli asal Brasil Segera Dinaturalisasi demi Misi Indonesia Tampil di Olimpiade Brisbane 2032!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/38/3207045/veda_ega_pratama-TOgc_large.jpg
Kisah Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama, dari Mini GP Pemberian Ayah hingga Gebrakan di Panggung Moto3 2026
