4 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Idolakan Taufik Hidayat, Nomor 1 Bidadari Jepang

BERIKUT empat atlet bulu tangkis dunia yang mengidolakan Taufik Hidayat. Salah satunya adalah bidadari Jepang Aya Ohori.

Taufik merupakan nama besar di bulu tangkis dunia. Segudang prestasi dirah pria yang kini menjabat sebagai Wamenpora RI plus Wakil Ketua Umum PBSI tersebut.

Selain berprestasi, gaya main Taufik juga membuat penggemar bulu tangkis jatuh cinta. Bahkan, anak-anak muda yang tumbuh di era 2000-an menjadikannya idola serta inspirasi. Siapa saja mereka?

1. Aya Ohori

Dalam sebuah wawancara, pebulu tangkis berpaspor Jepang ini mengaku selalu mengikuti perjalanan karier Taufik. Ohori bahkan rela nonton langsung di televisi atau hadir ke arena demi menyaksikan sang idola berlaga.

Dari sanalah, perempuan yang telah gantung raket ini, tertarik untuk menekuni bulu tangkis. Yang menarik, gaya bermain Ohori lebih mirip dengan Lin Dan yang notabene musuh bebuyutan Taufik.

2. Anders Antonsen

Pebulu tangkis satu ini memiliki julukan Istora Boy lantaran punya beberapa kenangan manis dengan arena tersebut. Selain itu, Antonsen ternyata juga mengagumi dan mengidolakan Taufik Hidayat.

Pria asal Denmark ini pernah mengakui hal tersebut usai juara Indonesia Masters 2019. Tak mengherankan memang karena Antonsen sendiri tampil di tunggal putra seperti sang idola.