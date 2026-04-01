Pengakuan Calvin Verdonk Setelah Ribut dengan Mason Greenwood di Laga Marseille vs LOSC Lille

PEMAIN Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, sempat terlibat keributan dengan mantan pemain Manchester United, Mason Greenwood, di lanjutan Liga Prancis 2025-2026. Calvin Verdonk mengungkapkan, keduanya tak berbicara setelah pertandingan usai.

1. Calvin Verdonk Tabrak Mason Greenwood

Momen Calvin Verdonk ribut dengan Mason Greenwood terjadi dalam laga LOSC Lille kontra Olympique Marseille. Keributan keduanya terjadi setelah Calvin Verdonk menekel Mason Greenwood.

Tekel yang cukup keras itu dilakukan Calvin Verdonk untuk menghentikan serangan balik cepat Marseille. Akhirnya, wasit memberikan kartu kuning untuk Calvin Verdonk.

Pertandingan pun selesai untuk kemenangan LOSC Lille atas Marseille dengan skor tipis 2-1. Sepekan setelah laga, Calvin verdonk masih mengingat momen keributan tersebut.

Bek Timnas Indonesia itu mengaku tak berbicara dengan Mason Greenwood setelah laga tersebut. Calvin Verdonk tampaknya juga tak ambil pusing soal masalah dengan mantan penyerang Manchester United tersebut.

"Tidak, haha tapi saya tidak bicara dengan dia (Greenwood) setelah pertandingan, jadi mungkin ada masalah," ungkap Calvin Verdonk kepada awak media, termasuk Okezone di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.