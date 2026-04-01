Alasan Jay Idzes Yakin John Herdman Bakal Tingkatkan Kualitas Timnas Indonesia

JAKARTA - Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, memberikan testimoni positif terkait dampak instan yang dibawa pelatih John Herdman ke dalam tim. Jay menilai Herdman tidak hanya menyuntikkan taktik terbaru, tetapi juga membawa gairah besar yang menular kepada seluruh pemain di lapangan.

John Herdman akhirnya melakoni debut bersama Timnas Indonesia sejak ditunjuk pada Januari 2026. Pelatih asal Inggris itu mengawal Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026.

Dalam turnamen debutnya, Herdman sukses membawa Timnas Indonesia menjadi runner-up. Pada laga semifinal, Timnas Indonesia di bawah arahan Herdman menang atas Saint Kitts and Nevis (4-0).

Kemudian di partai final, pasukan John Herdman tumbang dari Bulgaria (0-1). Walau kalah di final, Timnas Indonesia mampu menunjukkan perlawanan sengit dalam pertandingan tersebut.

1. Fokus Pembenahan Lini Serang

Menurut Jay, Herdman membawa banyak hal baru ke Timnas Indonesia. Namun, pemain Sassuolo itu mengakui masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terkhusus di lini serang.

"Kita bisa memperbaiki banyak hal, tentu saja, karena ini pertama kalinya dengan pelatih baru. Dia punya banyak hal baru yang ingin dia lakukan dan coba, dan saya pikir kita melakukannya dengan sangat baik dalam banyak hal," kata Jay usai laga kontra Bulgaria, dikutip pada Senin (1/4/2026).