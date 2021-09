LAS VEGAS – Legenda tinju dunia, Mike Tyson, menjadi salah satu atlet mualaf di dunia. Mike Tyson pun merasa bersyukur telah menjadi seorang Muslim saat ini. Dia pun bertekad untuk lebih memperdalam ilmu agamanya dan semakin rajin dalam beribadah.

Sebagaimana diketahui, Mike Tyson memutuskan untuk menjadi mualaf saat divonis penjara karena kasus pemerkosaan kepada Desiree Washington pada 1991. Sejak saat itu, legenda tinju asal Amerika Serikat itu selalu berusaha untuk menjadi Muslim yang lebih baik lagi.

Mike Tyson pernah menyatakan, bahwa dirinya ingin lebih rajin beribadah. Hal itu disampaikannya dalam wawancara ketika baru saja keluar dari penjara.

BACA JUGA: 5 Pesepakbola Top Eropa yang Masuk Islam, Nomor 1 Legenda Bayern Munich

Pria berjuluk The Baddest Man on The Planet pernah dipenjara karena kasus pemerkosaan pada 1992-1995. Setelah keluar dari penjara, Mike Tyson menjadi pribadi yang lebih Islami.

BACA JUGA: Setelah Jadi Mualaf, Petarung MMA Wilhelm Ott Putuskan Nikah Ulang Secara Islam

Ketika di penjara, Mike Tyson bertemu dengan Muhammad Siddeeq yang merupakan ulama Nation of Islam (organisasi Muslim kulit hitam di Amerika Serikat). Muhammad Siddeq berperan penting dalam langkah Mike Tyson untuk lebih mengenal Islam di dalam penjara.

Oleh sebab itu, ketika keluar dari penjara, Mike Tyson ingin memperbaiki ibadahnya. Hal itu pun masih dilakukan The Baddest Man on The Planet hingga sekarang.

“Saya berusaha menjadi orang yang lebih baik. Saya seharusnya beribadah lebih banyak. Bila misalnya saya beribadah 3-4 kali sehari, maka seharusnya bisa beribadah lima kali sehari," tutur Mike Tyson, saat diwawancara Ringside TV usai keluar dari penjara. Sementara itu, dalam kesempatan lain, Mike Tyson mengaku bersyukur menjadi mualaf. Dia menegaskan, bahwa dirinya membutuhkan Allah. Mike Tyson yakin Allah akan akan menunjukkannya jalan yang lurus. "Saya sangat bersyukur bisa menjadi seorang muslim. Allah tak butuh saya, namun saya butuh Allah. Insya Allah, Allah akan terus memberkati saya untuk ada di jalan yang lurus,” kata Mike Tyson dalam wawancara dengan FOX411. Kiprah Mike Tyson sebagai atlet mualaf di dunia memang kerap jadi sorotan. Sebab, ada banyak cerita menarik nan inspiratif yang terdapat dalam perjalanannya memeluk agama Islam.