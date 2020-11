NEW YORK – Legenda tinju dunia, Mike Tyson, merasakan kehilangan atas kepergian Diego Maradona. Melalui akun media sosialnya, mantan petinju asal Amerika Serikat itu menyampaikan rasa dukacitanya.

Mike Tyson mengaku sangat sedih karena ia ternyata memiliki kenangan bersama dengan legenda sepakbola Argentina. Betapa tidak pada tahun yang sama yakni 1986, keduanya memiliki prestasi yang sama besarnya di arenanya masing-masing.

Baca juga Ikut Berduka, Khabib Nurmagomedov Taruh Hormat kepada Diego Maradona

Jika Maradona menjuarai Piala Dunia bersama Timnas Argentina pada 1986, Mike Tyson memenangkan kejuaraan lainnya. Tyson keluar sebagai juara tinju kelas berat termuda setelah mengalahkan Trevor Berbick pada ronde kedua.

Situasi tersebut membuat Tyson merasakan kenangan yang luar biasa dengan Maradona. Bahkan ia menyebut Maradona sebagai pahlawan, di mana ia menaruh rasa hormat terhadap mantan pemain Napoli tersebut.

The Hand of God, Maradona has left us. In 86 we both won our championships. They use to compare the two of us. He was one of my hero’s and a friend. I respected him so much. He will be greatly missed. pic.twitter.com/E5j6DSfJas— Mike Tyson (@MikeTyson) November 25, 2020