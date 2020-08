SEBUAH hal unik dilakukan oleh perenang putri kebanggaan Amerika Serikat (AS), yakni Katie Ledecky. Dalam latihan rutin yang dilakukan oleh Ledecky, ia sempat-sempatnya melakukan sebuah hal unik dengan menyusuri kolam renang dengan meletakan segelas susu di kepalanya.

Bahkan lebih hebatnya lagi, Ledecky mampu melakukan hal tersebut tanpa menumpahkan setetes susu sekalipun dari gelas yang ada ia letakan di atas kepalanya tersebut. Ledecky pun membagikan momen unik tersebut yang akhirnya di repost oleh Twitter The Sun beberapa waktu lalu.

Olympic swimming champion @katieledecky swims an entire length with a glass of chocolate milk on her head - and doesn't spill a single drop!🤯 pic.twitter.com/0sw6FkN2zq— Sun Sport (@SunSport) August 3, 2020