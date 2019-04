JAKARTA – Tim Bola Basket MNC Media akan menghadapi RCTI pada babak perempat final Invitasi Bola Basket Antar Media Nasional (IBBAMNAS) 2019. Kepastian pertemuan dua suadara ini terjadi setelah tim MNC Media menjadi juara grup B seusai mengalahkan tim bola basket Kumparan 28-14 di Gor Soemantri Selasa (23/4).

Sementara itu, RCTI memastikan lolos ke perempat final sebagai runner-up grup A seusai mengalahkan tima bola basket Rajawali Televisi (RTV) dengan skor telak 41-4. Sebagai runner-up grup B adalah Berita Satu Holding dan akan bertemu dengan juara grup A, CNN Indonesia.

MNC Media pada laga ketiga di grup B tampil percaya diri melawan Kumparan. Meski memiliki peluang yang besar lebih besar dibanding tiga tim lain di grup B, anak asuh Rizky tetap tampil ngotot. Permainan man to man marking tetap diterapkan dari menit awal. Praktis di empat quarter, MNC Media berhasil mengendalikan permainan. Meskipun menang mudah, Rizky seusai laga mengaku tidak puas dengan permainan timnya.

“Permaian kali ini tidak sebaik permainan sebelumnya, dan ini tidak boleh terjadi pada laga berikutnya (babak perempatfinal),” ungkap Rizky.

Rizky berpesan kepada tim untuk bermain all out pada babak perempat final melawan RCTI. Semua pemain diminta untuk menjaga kondisi agar memiliki fisik yang prima saat bertanding di perempat final. RCTI memiliki kelebihan di kekuataan fisik. Mereka juga dianggapmau capek dan defense yang ketat.

“Jadi kita jangan lengah apalagi meremehkan. Berikan yang terbaik buat loe semua,” kata Rizky yang juga ikut bermain pada invitasi kali ini.

Kapten Tim MNC Media, Rino Hanief, juga meminta teman-teman bermain lepas dan fokus. Tentunya, melangkah ke babak perempatfinal adalah capaian luar biasa bagi MNC Media. Namun Hanief berpesan bahwa lawan yang akan dihadapi semakin lama semakin bagus. Hanief meminta teman-teman bisa tampil ngotot pada laga perempat final melawan RCTI.

“Kalau kita bisa tampil maksimal kita bisa melangkap ke babak selanjutnya,” ungkap Hanief.

Babak perempatfinal IBBAMNAS 2019 akan berlangsung Rabu (24/4/2019). Delapan tim yang dipastikan lolos adalah CNN Indonesia, RCTI, MNC Media, Berita Satu Holding, Mahaka Group, Net TV, Kompas Gramedia, dan Emtek.

Pada perempatfinal, selain mempertemukan MNC Media vs RCTI dan CNN Indonesia vs Beritas Satu Holding, laga lainnya adalah Mahaka Group vs Net TV dan Kompas Gramedia vs Emtek. Pada Kamis 25 Apri akan memasuki babak semi final dan Ibbamnas 2019 akan berakhir pada Jumat 26 April yang memasuki babak final.

(fmh)