LAS VEGAS – Kabar mengejutkan datang dari petarung Mixed Martial Arts (MMA) asal Republik Irlandia, Conor McGregor. Setelah pada pekan lalu McGregor mengumumkan akan pensiun dari dunia pertarungan MMA, kini petarung berjuluk The Notorious itu memutuskan untuk comeback.

Keputusan McGregor untuk pensiun kala itu disampaikannya melalui akun Twitter pribadinya pada 25 Maret 2019. Pada saat itu, McGregor menulis bahwa ia tak akan bertarung lagi di ajang MMA dan hanya mendoakan rekan-rekannya yang masih berlaga di sana agar bisa meraih sukses.

“Hai, pengumuman singkat, saya memutuskan untuk pensiun dari olahraga yang secara resmi dikenal sebagai ‘Mixed Martial Arts’ hari ini. Saya berharap semua kolega lama saya maju dalam kompetisi. Saya sekarang bergabung dengan mantan mitra saya dalam usaha ini, yang sudah pensiun,” tulis McGregor pada 25 Maret 2019 di akun Twitter pribadinya.

Kini, belum ada dua pekan sejak pengumuman itu dibuat, McGregor berubah pikiran dan menyampaikan kalau ia akan bertarung lagi di MMA. The Notorious seolah ingin membuka lembaran baru di ajang MMA. Ia pun mengundang para penggemarnya untuk kembali menyaksikan pertarungannya di Octagon.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 4, 2019