Kisah Kocak Jorge Martin yang Habiskan 14 Jam Main GTA 6

KISAH kocak Jorge Martin yang habiskan 14 jam main GTA 6 muncul di tengah pekan yang emosional bagi sang pembalap. Martin kini berada di Valencia untuk menjalani balapan terakhirnya bersama Aprilia, sebelum akhirnya pindah ke Yamaha pada 2027. Sebelumnya, juara dunia 2024 itu finis kedua di MotoGP Portugal 2026.

Hasil tersebut tidak cukup untuk menjaga peluang gelarnya, karena Marc Marquez yang finis kedelapan sudah lebih dulu mengunci gelar juara dunia ke-10. Di sela persiapan menghadapi seri Valencia, Martin mengaku sempat melepas penat lewat GTA 6, gim yang baru dirilis pada 19 November 2026 itu.

Jorge Martin Main GTA 6 Selama 14 Jam

Martin menutup MotoGP Portugal 2026 pada Minggu, 22 November 2026 dengan finis kedua, lalu bertolak pulang malam harinya. Keesokan harinya, ia menghabiskan waktu hampir seharian lamanya hanya untuk bermain gim GTA 6. Cerita itu ia ungkapkan sendiri dalam konferensi pers jelang MotoGP Valencia sambil tersenyum meringis.

"Sejujurnya, hari Senin saya main 14 jam," ujar Martin seperti dikutip dari Crash, Minggu (29/11/26).

GTA 6

Martin bercerita pada hari itu ia baru saja bangun tidur dan sempat terpikir untuk kembali ke tempat tidur. Namun, alih-alih tidur lagi, ia memilih untuk mulai bermain GTA 6. Sepanjang hari, Martin hanya sekali meninggalkan gim, yaitu untuk sauna. Selebihnya, ia terus bermain hingga pukul 22.00.

Martin mengaku bersyukur dengan hidupnya sebagai pembalap yang serba berkecukupan. Namun baginya, bermain GTA 6 terasa seperti punya kehidupan lain di dunia virtual, tempat ia bisa melakukan apa saja. Menurutnya, hal itu keren dan menyenangkan.