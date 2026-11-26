Rekor Buruk Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama di Sirkuit Riccardo Tomo, Bangkit di Moto3 Valencia 2026?

PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama, memiliki catatan buruk saat mentas di Sirkuit Ricardo Tormo yang menjadi arena seri ke-22 Moto3 Valencia 2026 yang digelar pada 27-29 November 2026. Menurut penelusuran Okezone, Veda Ega Pratama sempat dua kali membalap di Sirkuit Ricardo Tormo, tepatnya pada tahun lalu.

Saat itu, Veda Ega Pratama turun di Moto3 World Junior Championship 2026. Dalam dua race yang digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Veda Ega Pratama hanya finis di posisi ke-10 (race pertama) dan gagal finis (race kedua).

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Qatar 2026 (Foto: Honda Racing)

1. Ambisi Pertahankan Peringkat

Namun, Veda Ega Pratama dijamin akan tampil habis-habisan di Moto3 Portugal 2026. Pertama, rider 17 tahun ini gagal finis dalam race seri ke-21 MotoGP Portugal 2026 yang berlangsung pekan lalu.

Alasan kedua karena Veda Ega Pratama ingin mempertahankan posisi enam klasemen sementara Moto3 2026. Veda Ega Pratama saat ini mengoleksi 144 angka, unggul tiga poin atas Marco Morelli (CFMoto Aspar Team) di tangga ketujuh.

Jika kalah saing dari Marco Morelli di Valencia, ranking Veda Ega Pratama akan dilewati sang rival. Karena itu, Veda Ega Pratama dijamin akan habis-habisan di balapan terakhir demi mempertahankan posisi enam hingga akhir Moto3 2026.

2. Bertahan di Honda Team Asia

Musim depan di kelas Moto3, Honda Team Asia berganti menjadi Honda HRC Asia. Lantas, bagaimana masa depan Veda Ega Pratama untuk musim depan?