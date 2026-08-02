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Perbasi Panggil 17 Pemain Hadapi Ronde 1 Pra-Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |19:36 WIB
Perbasi Panggil 17 Pemain Hadapi Ronde 1 Pra-Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029
Perbasi Panggil 17 Pemain Hadapi Ronde 1 Pra-Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 (Perbasi)
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JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (DPP Perbasi) memanggil 17 pemain untuk menghadapi ronde 1 Pra-Kualifikasi Piala Asia FIBA 2029. Ajang itu akan berlangsung pada 24 Agustus hingga 1 September 2026 di Seremban, Malaysia.

1. Siapkan Tim

Badan Tim Nasional langsung bergegas menyiapkan tim untuk menghadapi pertandingan ini. Oleh karena itu, sebanyak 17 pemain dipanggil untuk menjadi kandidat pemain Timnas Basket Senior.

Nama Derrick Michael Xzavierro masuk dalam daftar panggil. Pemain jebolan kompetisi NCAA yang kini main di Liga Jepang tersebut diharapkan bisa menjadi mesin poin Indonesia di Malaysia nanti. 

Kemudian ada juga nama-nama seperti Anthony Bean Jr, Ali Bagir, Hendrick Xavi Yonga, Kelvin Sanjaya, dan Andakara Prastawa, selain pemain langganan timnas lainnya macam Yudha Saptera, Dame Diagne, dan Dio Tirta juga Rio Disi. Para pemain berkumpul di Dewa United Arena, mulai Minggu (2/8/2026).

Basket
Basket

Para pemain akan berlatih di bawah asuhan Pelatih David Reynard Singleton. Dalam bekerja, David akan dibantu tiga asisten pelatih, yaitu Andri Malay, Ismael, dan Nico Donnda Fritzgerald. Kemudian untuk manajer diisi Rivaldo Tandra Pangesthio. 

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